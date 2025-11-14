‘El IMSS se convirtió en condena de muerte’; exigen revisión tras posible negligencia en muerte de Blanca Martínez

Luego de que la familia de la activista Blanca Martínez Bustos interpuso una denuncia ante la Fiscalía del Estado por posible negligencia médica en torno a su fallecimiento tras un procedimiento en el Hospital 1 del IMSS en Saltillo, diversas organizaciones y defensores de derechos humanos se pronunciaron, denunciando y exigiendo el esclarecimiento y la justicia del caso.

Fue en una entrevista que dieron a la revista Proceso Laura Martínez Bustos y Andrea del Rosario Mondragón Martínez, hermana y sobrina de la activista, donde dieron a conocer que el deceso estuvo rodeado de contradicciones del personal médico, ausencia de atención especializada durante las complicaciones y falta de información clara sobre su estado de salud.

A detalle, la familia señala que Blanca ingresó el pasado 5 de noviembre para una cirugía programada por hernia hiatal, la cual inicialmente sería por laparoscopía, pero fue cambiada a cirugía abierta debido a complicaciones. Sin embargo, el procedimiento no se concluyó, pues la paciente presentó una hemorragia y presión arterial elevada a 210. Días después, el coordinador de cirujanos aseguró que la operación sí había sido terminada, aunque la versión oficial volvió a modificarse.

Según los reportes médicos que conoció la familia, la defensora habría fallecido por complicaciones derivadas de tres tumores y enfisema pulmonar, diagnósticos que no aparecían en sus estudios previos. El mismo domingo 9, el coordinador de cirujanos informó que existía una perforación en la caja torácica, cerca del corazón, y posteriormente reconoció una lesión intestinal que provocó la hemorragia interna.

Durante su estancia hospitalaria, Blanca presentó fiebre, hipertensión, hiperglucemia y problemas respiratorios, sin recibir atención médica directa. La familia denunció que ningún médico acudió desde el miércoles hasta el domingo, pese a las reiteradas solicitudes.

