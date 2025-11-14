‘El IMSS se convirtió en condena de muerte’; exigen revisión tras posible negligencia en muerte de Blanca Martínez
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Más de 100 organizaciones y 300 personas defensoras de derechos humanos solicitaron revisar protocolos hospitalarios y de atención
Luego de que la familia de la activista Blanca Martínez Bustos interpuso una denuncia ante la Fiscalía del Estado por posible negligencia médica en torno a su fallecimiento tras un procedimiento en el Hospital 1 del IMSS en Saltillo, diversas organizaciones y defensores de derechos humanos se pronunciaron, denunciando y exigiendo el esclarecimiento y la justicia del caso.
Fue en una entrevista que dieron a la revista Proceso Laura Martínez Bustos y Andrea del Rosario Mondragón Martínez, hermana y sobrina de la activista, donde dieron a conocer que el deceso estuvo rodeado de contradicciones del personal médico, ausencia de atención especializada durante las complicaciones y falta de información clara sobre su estado de salud.
TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: app de ‘Aquí Vamos’ estará lista en diciembre para rutas troncales
A detalle, la familia señala que Blanca ingresó el pasado 5 de noviembre para una cirugía programada por hernia hiatal, la cual inicialmente sería por laparoscopía, pero fue cambiada a cirugía abierta debido a complicaciones. Sin embargo, el procedimiento no se concluyó, pues la paciente presentó una hemorragia y presión arterial elevada a 210. Días después, el coordinador de cirujanos aseguró que la operación sí había sido terminada, aunque la versión oficial volvió a modificarse.
Según los reportes médicos que conoció la familia, la defensora habría fallecido por complicaciones derivadas de tres tumores y enfisema pulmonar, diagnósticos que no aparecían en sus estudios previos. El mismo domingo 9, el coordinador de cirujanos informó que existía una perforación en la caja torácica, cerca del corazón, y posteriormente reconoció una lesión intestinal que provocó la hemorragia interna.
Durante su estancia hospitalaria, Blanca presentó fiebre, hipertensión, hiperglucemia y problemas respiratorios, sin recibir atención médica directa. La familia denunció que ningún médico acudió desde el miércoles hasta el domingo, pese a las reiteradas solicitudes.
TE PUEDE INTERESAR: STUAC tiene nueva dirigencia; Nora Mireya Ramírez encabeza sindicato
Al pronunciamiento sobre la inconformidad con la situación se sumaron casi 300 personas defensoras de derechos humanos tanto del país como del extranjero, así como más de 100 organizaciones defensoras de los derechos y colectivos de búsqueda, quienes manifestaron su solidaridad.
“Nuestra amiga y compañera entró caminando al Hospital de Zona del IMSS para ser sometida a la cirugía programada con antelación por sus médicos tratantes, con la convicción de que en unos días retomaría sus actividades en la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, después de una pésima atención, ella ya no está con nosotras y nosotros”, firmaron.
“Nos da coraje, rabia y enojo que el Sistema de Salud Pública se haya convertido en una condena de muerte por el nivel de omisiones y negligencias que comete su personal médico. No podemos normalizar las omisiones y negligencias criminales que desde el IMSS se cometen en contra de la población.
“El caso de Blanca muestra cómo realizan intervenciones que no cumplen con el más mínimo protocolo, es decir, no realizan una valoración médica que asegure que el paciente que será sometido al procedimiento quirúrgico sea candidato y con ello reduzcan las posibles complicaciones de este.
“Por otro lado, es una grave negligencia que los Hospitales de Zona no cuenten con personal médico que dé seguimiento en fines de semana o áreas suficientes de terapia intensiva”, agregan.
Resaltando que Blanca fue tratada sin el más mínimo respeto, exigieron, en primer punto, esclarecer el caso, realizar la necropsia con altos estándares, llegar a la verdad y justicia, y realizar una revisión profunda sobre los procedimientos y protocolos, así como del funcionamiento general de los hospitales del IMSS.