Habilitarán predios cercanos como estacionamiento para el Rodeo Saltillo

El alcalde Javier Díaz González informó que se dispondrá de camiones identificados con la imagen del Rodeo Saltillo, los cuales trasladarán a quienes dejen sus vehículos en las áreas de estacionamiento habilitadas en las inmediaciones del evento.

Para facilitar la llegada de los asistentes al Rodeo Saltillo y reducir la congestión vehicular en los alrededores de la Expo Coahuila, el Municipio habilitará transporte gratuito desde estacionamientos ubicados en predios cercanos hasta los accesos principales del recinto.

La estrategia busca agilizar el desplazamiento de los visitantes y disminuir la carga vehicular en vialidades como los bulevares Valdés Sánchez y Fundadores, ante la afluencia que se espera durante los cuatro días de actividades.

Díaz González explicó que la organización del evento se trabaja de manera coordinada entre las autoridades estatales y municipales, con acciones enfocadas en la seguridad, la movilidad y la logística para recibir a los asistentes.

“Nosotros vamos a poner transporte de la gente que se tenga que estacionar en los diferentes lugares tenga la posibilidad a través de este transporte gratuito”, señaló el edil al explicar que las unidades conectarán los estacionamientos con la entrada de la Expo Coahuila.

Como parte de las adecuaciones en la zona, el Municipio también construye un estacionamiento frente a la Ciudad Judicial y realizó modificaciones en distintas vialidades para mejorar la circulación vehicular y peatonal.

El Alcalde indicó que una parte del bulevar Rodeo Saltillo fue ampliada a tres carriles, mientras que el tramo ubicado frente al recinto será destinado al tránsito peatonal, con el propósito de facilitar el ingreso y la salida de los visitantes.

Además, se incrementarán las frecuencias de la ruta del transporte público municipal durante los cuatro días del Rodeo Saltillo, para ofrecer más opciones de traslado sin costo a quienes decidan acudir en camión.

De acuerdo con Díaz González, los usuarios podrán realizar transbordos desde distintos sectores de la ciudad para conectar con la ruta que conduce al recinto. Entre las opciones mencionó los enlaces desde las zonas norte y sur hacia el corredor poniente-oriente, con paso por el sector de Presidente Cárdenas.

Con estas medidas, el Municipio busca distribuir los flujos de llegada, reducir las complicaciones viales en los accesos y facilitar que los asistentes puedan llegar al Rodeo Saltillo sin depender exclusivamente del automóvil particular.