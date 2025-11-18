Obra en Los Pastores beneficia al oriente de Saltillo y a trabajadores de Ramos Arizpe: Javier Díaz
La inauguración de la conexión con el Libramiento Óscar Flores Tapia busca optimizar el traslado diario de más de 40 mil ciudadanos, desahogando el bulevar Venustiano Carranza
La conexión del bulevar Los Pastores al Libramiento Óscar Flores Tapia fue inaugurada esta mañana. Esta obra es catalogada como una “gran obra” por el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y está diseñada para impactar positivamente la movilidad de los residentes del oriente de la ciudad y de quienes laboran en los parques industriales de Ramos Arizpe.
El principal objetivo de la infraestructura es aliviar la saturación vehicular en arterias clave de Saltillo. El edil explicó que los ciudadanos que transitan “del sector oriente de nuestra ciudad o del sector norte hacia los diferentes parques industriales de Ramos Arizpe, actualmente van hacia por Venustiano Carranza”, generando embotellamientos diarios.
Díaz González detalló que la obra desfogará una ruta problemática.
Anteriormente, al llegar a Los Pastores, los conductores debían “regresarse por el Libramiento Óscar Flores Tapia hasta donde está el parque industrial de Server y tratar de buscar dar vuelta en U”. El nuevo caracol de paso a desnivel elimina esta necesidad.
El alcalde subrayó que el beneficio se concentra en la zona oriente, permitiendo que residentes de colonias como Mirasierra, Morelos, Zaragoza y Fundadores utilicen el bulevar Colosio para incorporarse directamente a la obra. De esta forma, el paso “le va a permitir sin tener que pasar por un semáforo poder llegar hacia los parques industriales de Ramos Arizpe”.
El impacto es considerable, pues el municipio tiene cifras claras sobre el flujo de trabajadores. “Nosotros tenemos de números que más de 40 mil saltillenses todos los días transitan hacia el municipio de Ramos Arizpe,” afirmó Díaz González, destacando que un buen porcentaje vive en el oriente de la ciudad.
Finalmente, el alcalde concluyó que el beneficio más importante de la obra es la calidad de vida que ofrece: “Es menos tiempo en el tráfico más tiempo con la familia. Eso se traduce en calidad de vida y eso es lo que estamos buscando”.