Obra en Los Pastores beneficia al oriente de Saltillo y a trabajadores de Ramos Arizpe: Javier Díaz

La conexión del buleva r Los Pastores al Libramiento Óscar Flores Tapia fue inaugurada esta mañana. Esta obra es catalogada como una “gran obra” por el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y está diseñada para impactar positivamente la movilidad de los residentes del oriente de la ciudad y de quienes laboran en los parques industriales de Ramos Arizpe.

El principal objetivo de la infraestructura es aliviar la saturación vehicular en arterias clave de Saltillo. El edil explicó que los ciudadanos que transitan “del sector oriente de nuestra ciudad o del sector norte hacia los diferentes parques industriales de Ramos Arizpe, actualmente van hacia por Venustiano Carranza”, generando embotellamientos diarios.

Díaz González detalló que la obra desfogará una ruta problemática.

Anteriormente, al llegar a Los Pastores, los conductores debían “regresarse por el Libramiento Óscar Flores Tapia hasta donde está el parque industrial de Server y tratar de buscar dar vuelta en U”. El nuevo caracol de paso a desnivel elimina esta necesidad.

El alcalde subrayó que el beneficio se concentra en la zona oriente, permitiendo que residentes de colonias como Mirasierra, Morelos, Zaragoza y Fundadores utilicen el bulevar Colosio para incorporarse directamente a la obra. De esta forma, el paso “le va a permitir sin tener que pasar por un semáforo poder llegar hacia los parques industriales de Ramos Arizpe”.