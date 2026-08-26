Saltillo: Fiestas del Ojo de Agua alistan novenario y 186 años de la Procesión de la Cera
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El 13 de septiembre se oficiará una misa a las 05:00 horas desde las escalinatas del templo.
José Ignacio Flores Ramos, el Padre “Nacho”, dio a conocer las actividades que este año se llevarán a cabo en honor al Santísimo Cristo de la Capilla del Ojo de Agua, en Saltillo.
La edición de este año tendrá como lema “Santísimo Cristo del Ojo de Agua, Señor de la Cruz y de la Gloria, haz de tu pueblo, testigo de tu victoria” y se desarrollará además en el marco del centenario del inicio de la Guerra Cristera en México, ocurrida entre 1926 y 1929.
El programa contempla el novenario del 4 al 12 de septiembre. Las actividades comenzarán diariamente a las 05:00 horas con el Rosario de Aurora, seguido de la misa de aurora a las 06:00 horas.
Por la tarde se celebrarán misas a las 17:00 y 19:00 horas, mientras que a las 22:00 horas se rezará el rosario.
PROCESIÓN DE LA CERA, 186 AÑOS DE TRADICIÓN
El domingo 13 de septiembre se llevará a cabo la fiesta patronal, cuya jornada comenzará a las 05:00 horas con la tradicional misa desde las escalinatas del templo y la bendición de Saltillo, ceremonia que será presidida por fray Raúl Vera, obispo emérito de Saltillo.
A las 08:00 horas se celebrará otra misa con la participación de monseñor Hilario González García, obispo de la Diócesis de Saltillo, además de otras celebraciones eucarísticas programadas a lo largo del día.
Uno de los actos centrales será la Procesión de la Cera, tradición que este año cumplirá 186 años y que se ha mantenido de generación en generación.
La procesión partirá a las 15:00 horas de la parroquia de San Juanita y avanzará hasta el templo del Ojo de Agua, donde se tiene prevista la recepción de los participantes a las 17:00 horas.
La jornada también incluirá danzas y venta de antojitos mexicanos. A partir de las 18:00 horas se realizará un festival artístico con invitados especiales.
Las actividades concluirán a las 23:00 horas con la tradicional pólvora, como cierre de los festejos dedicados al Santísimo Cristo del Ojo de Agua.
El padre “Nacho”, llamó a la comunidad a participar en las celebraciones y contribuir a preservar una tradición que forma parte de la identidad religiosa y cultural del Barrio Mágico del Ojo de Agua.