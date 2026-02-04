En 2025, el Ayuntamiento de Saltillo realizó 20 mil notificaciones por embargo

Saltillo
4 febrero 2026
    En 2025, el Ayuntamiento de Saltillo realizó 20 mil notificaciones por embargo
    Este miércoles se llevó a cabo el sorteo de 10 premios de 100 mil pesos cada uno, entre quienes pagaron el predial en el mes de enero. FOTO: CORTESÍA

Tras los avisos por adeudos del impuesto predial, casi el 90 por ciento de los contribuyentes notificados, regularizaron su situación, de acuerdo con la Tesorería Municipal

Durante 2025, el Ayuntamiento de Saltillo aplicó alrededor de 20 mil procedimientos administrativos de ejecución por adeudos en el impuesto predial, informó la tesorera municipal, Lisett Álvarez Cuéllar. Dijo que estos procesos buscan incentivar el pago voluntario antes de llegar a medidas más severas.

“Los procedimientos administrativos de ejecución comienzan con una invitación, luego una notificación y posteriormente el señalamiento de algún bien. No queremos llegar a ese extremo, por eso siempre invitamos a que acudan voluntariamente a cumplir con sus obligaciones”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR: Pago en línea concentra 25 por ciento del Predial en Saltillo; recaudan 365 mdp

Aseguró que la respuesta de los contribuyentes ha sido mayoritariamente positiva una vez que reciben la notificación formal. “De los notificados, el 88 por ciento acude a pagar. Es casi el 90 por ciento, lo cual es una muy buena respuesta”, dijo.

Mencionó que, en muchos casos, el adeudo se origina por descuidos o por falta de liquidez en determinados momentos, por lo que el municipio ofrece alternativas para facilitar la regularización.

“Hay personas que se acercan porque se les olvidó pagar, otras porque no tuvieron el ingreso suficiente. Pueden pagar en parcialidades, cubrir un año y después otro, o aprovechar cuando los recargos se reducen”, explicó.

