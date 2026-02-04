Pago en línea concentra 25 por ciento del Predial en Saltillo; recaudan 365 mdp

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 4 febrero 2026
    Pago en línea concentra 25 por ciento del Predial en Saltillo; recaudan 365 mdp
    Los saltillenses pueden utilizar los módulos externos instalados en plazas comerciales, para el pago del predial. FOTO: CORTESÍA

Al cierre de enero, el Ayuntamiento reporta un avance cercano al 60 por ciento de la recaudación presupuestada para 2026

El 25 por ciento del monto recaudado por concepto del impuesto predial en Saltillo se pagó a través de plataformas digitales, informó la tesorera municipal, Lissett Álvarez Cuéllar, al presentar el balance de ingresos correspondiente a enero.

Durante el primer mes del año, dijo, el Ayuntamiento registró ingresos netos por 365 millones de pesos, con el pago de más de 144 mil claves catastrales.

TE PUEDE INTERESAR: Abren convocatoria para la segunda edición de los Galardones del Centro Histórico de Saltillo 2026

“En enero de 2026, el 25 por ciento del monto del predial ingresó por pagos en línea. En enero de 2025 fue el 21 por ciento y en 2024 andábamos en el 13 por ciento”, comentó la Tesorera Municipal.

La funcionaria comentó que este aumento está vinculado al uso de herramientas como Saltillo Fácil, el chatbot municipal y el visor urbano, que permiten consultar la clave catastral y realizar el pago sin acudir a módulos presenciales.

“A los contribuyentes se les facilita mucho más ingresar desde su teléfono o su computadora y hacer estos pagos”, aseguró. Añadió que durante enero se otorgaron descuentos por más de 79 millones de pesos, lo que representó un ahorro directo para quienes aprovecharon los incentivos por pronto pago.

Recordó que el padrón municipal es de 332 mil 500 claves catastrales y añadió: “Normalmente cerca del 74 por ciento del total del predial se ingresa en los primeros 3 meses del año”.

El alcalde Javier Díaz González añadió que el incremento en los pagos en línea refleja que la ciudadanía ha comenzado a utilizar de forma cotidiana las plataformas digitales del municipio para cumplir con el predial.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: por proyecto de Parque Norte, mantiene empresa diálogo con vecinos

“Creemos que año con año va a ir incrementando el número de usuarios que utilicen estas herramientas”, afirmó. Dijo que, a través de las plataformas digitales, los contribuyentes pueden consultar su información ingresando su clave catastral, revisar su estado de cuenta y realizar el pago desde su computadora o teléfono celular, lo que representa un ahorro de tiempo y traslados.

“Ya el 25 por ciento de la captación del predial se está llevando a cabo en línea, lo cual facilita mucho las cosas para la gente, porque no tiene que acudir físicamente a la Presidencia Municipal o a los módulos”, dijo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Pagos
Predial
impuestos

Localizaciones


Saltillo

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Plan a lo seguro

Plan a lo seguro
true

Invasión de 1847: La insultante provocación de Trump a México
true

POLITICÓN: Morena cambia las reglas... La 4T en Coahuila apostará sus plurinominales a operadores de base
Cámaras urbanas captaron el momento en que tres sujetos agredieron a dos jóvenes en la colonia República.

Videovigilancia exhibe agresión y permite detención de tres jóvenes en Saltillo
La política exterior de Trump, destaca HRW, “ha trastocado los cimientos del orden basado en normas”, lo que afecta los derechos humanos.

Alerta HRW de desorden mundial debido a Trump
Autoridades deportivas, asociaciones y cuerpos arbitrales dialogaron sobre la estructura y regulación del Flag Football en la Región Centro.

AFAEC y Deporte de Monclova fortalecen coordinación para el desarrollo del Flag Football
Walmart hace historia al superar el billón de dólares en valor de mercado, consolidándose como el primer minorista tradicional en unirse al exclusivo club de los gigantes tecnológicos.

De minorista tradicional a gigante tecnológico: Walmart alcanza la valuación billonaria
Mientras que los agentes locales pueden ser demandados bajo la Sección 1983, los oficiales federales como los de ICE gozan de una inmunidad que nuevas propuestas legales buscan limitar.

Un viejo artículo legal podría ser clave para responsabilizar a los agentes del ICE