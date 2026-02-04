Pago en línea concentra 25 por ciento del Predial en Saltillo; recaudan 365 mdp

El 25 por ciento del monto recaudado por concepto del impuesto predial en Saltillo se pagó a través de plataformas digitales, informó la tesorera municipal, Lissett Álvarez Cuéllar, al presentar el balance de ingresos correspondiente a enero.

Durante el primer mes del año, dijo, el Ayuntamiento registró ingresos netos por 365 millones de pesos, con el pago de más de 144 mil claves catastrales.

“En enero de 2026, el 25 por ciento del monto del predial ingresó por pagos en línea. En enero de 2025 fue el 21 por ciento y en 2024 andábamos en el 13 por ciento”, comentó la Tesorera Municipal.

La funcionaria comentó que este aumento está vinculado al uso de herramientas como Saltillo Fácil, el chatbot municipal y el visor urbano, que permiten consultar la clave catastral y realizar el pago sin acudir a módulos presenciales.

“A los contribuyentes se les facilita mucho más ingresar desde su teléfono o su computadora y hacer estos pagos”, aseguró. Añadió que durante enero se otorgaron descuentos por más de 79 millones de pesos, lo que representó un ahorro directo para quienes aprovecharon los incentivos por pronto pago.

Recordó que el padrón municipal es de 332 mil 500 claves catastrales y añadió: “Normalmente cerca del 74 por ciento del total del predial se ingresa en los primeros 3 meses del año”.

El alcalde Javier Díaz González añadió que el incremento en los pagos en línea refleja que la ciudadanía ha comenzado a utilizar de forma cotidiana las plataformas digitales del municipio para cumplir con el predial.

“Creemos que año con año va a ir incrementando el número de usuarios que utilicen estas herramientas”, afirmó. Dijo que, a través de las plataformas digitales, los contribuyentes pueden consultar su información ingresando su clave catastral, revisar su estado de cuenta y realizar el pago desde su computadora o teléfono celular, lo que representa un ahorro de tiempo y traslados.

“Ya el 25 por ciento de la captación del predial se está llevando a cabo en línea, lo cual facilita mucho las cosas para la gente, porque no tiene que acudir físicamente a la Presidencia Municipal o a los módulos”, dijo.