Entre violencia y ficción, Silvia Eugenia Castillero escribió ‘Después seguía la muerte’
Silvia Eugenia Castillero recreó desde cero la vida de nueve sicarios que se encuentran plasmadas en su poemario entre imágenes mentales y reales
El poemario ‘Después, seguía la muerte’ de Silvia Eugenia Castillero fue presentado en la Feria Internacional del Libro de Coahuila (FILC) con el acompañamiento del escritor Julián Herbert y la doctora Elsa Tamez.
Desde un inicio se destacó que esta obra se trata de un libro duro, intenso e interesante, ya que entre la poesía y la ficción se dialoga con la realidad en un mundo violento. En pocas palabras, Castillero recreó la historia de nueve sicarios para contar una verdad cruda.
En la Sala Manuel Acuña del Centro Cultural Universitario se crearon y se vieron imágenes de estas personas que pudieron tener una vida normal, pero en algún punto, aprendieron a... ¿sobrevivir? Y al final del poemario, solo quedó un cierre abierto y la pregunta “¿Qué queda?”, de acuerdo con Tamez, quien también reflexionó sobre “el después”.
LOS SICARIOS DE SILVIA EUGENIA CASTILLERO
“Les construí una vida, les construí un pasado”, explicó la poeta. A partir de cuadros con rostros de verdaderos sicarios, Silvia Eugenia Castillero emprendió su proceso creativo al inventarles una vida, tomando como punto central la tragedia humana.
“La historia de estas personas es como la de todos los demás. ¿En qué momento se rompió? ¿En qué momento aprendieron a matar?”, comentó la autora.
Para la escritura de este poemario, Castillero hizo referencia a que uno escribe desde lo que tiene, en este caso, incluyendo la violencia que se vive en un México que se lleva en la sangre.
Asimismo, comentó al público que una de sus mayores preocupaciones durante la creación de ‘Después, seguía la muerte’ fue el tema social. Y con éxito, se podría decir que este poemario no romantiza el sufrimiento, según la doctora Elsa Tamez.