$!Entre violencia y ficción, Silvia Eugenia Castillero escribió ‘Después seguía la muerte’

El poemario ‘Después, seguía la muerte’ de Silvia Eugenia Castillero fue presentado en la Feria Internacional del Libro de Coahuila (FILC) con el acompañamiento del escritor Julián Herbert y la doctora Elsa Tamez.

Desde un inicio se destacó que esta obra se trata de un libro duro, intenso e interesante, ya que entre la poesía y la ficción se dialoga con la realidad en un mundo violento. En pocas palabras, Castillero recreó la historia de nueve sicarios para contar una verdad cruda.

En la Sala Manuel Acuña del Centro Cultural Universitario se crearon y se vieron imágenes de estas personas que pudieron tener una vida normal, pero en algún punto, aprendieron a... ¿sobrevivir? Y al final del poemario, solo quedó un cierre abierto y la pregunta “¿Qué queda?”, de acuerdo con Tamez, quien también reflexionó sobre “el después”.