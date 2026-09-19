En mes de la prevención, suicidios en Saltillo ya superan promedio mensual

De acuerdo a cifras de la Secretaría de Salud, entre enero y agosto se registraron 56 suicidios en la capital de Coahuila, es decir siete por mes en promedio.

Durante septiembre, mes de la prevención, Saltillo ya alcanzó ocho suicidios, superando el promedio mensual de los primeros ocho meses del presente 2026.

Una revisión periodística de los casos que se han presentado durante este mes expuso que ya se superó esa cifra con el caso presentado la mañana de este sábado en la colonia Diana Laura Rojas.

Todos los casos se presentaron en hombres entre los 17 y los 56 años, coincidiendo en el perfil registrado en el Análisis del Suicidio 2018-2024 elaborado por el Instituto Municipal de Planeación de Saltillo (IMPLAN).

El primer caso en septiembre se dio el día 4 cuando un hombre de aproximadamente 45 años se quitó la vida al interior de un negocio de tacos en la colonia Doctores.

A este le siguieron dos hechos presentados el día 9 cuando dos jóvenes, de 20 y 23 años también cometieron suicidio en las colonias Colinas de Santiago y Mirasierra respectivamente.

En la colonia Bellavista se dio otro caso el día 15 cuando un joven de 20 años fue encontrado por sus padres suspendido en la reja de una ventana.

El día 16 también se presentaron dos casos: uno de un hombre de 31 años en el bulevar Las Torres y otro más de 56 años en la colonia Jardines Coloniales.

Durante la misma semana se presentó el de un menor de 17 años en la colonia Benito Juárez, quien murió luego de ser trasladado a la Clínica del Magisterio la noche del pasado día 17.