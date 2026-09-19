En mes de la prevención, suicidios en Saltillo ya superan promedio mensual

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    En mes de la prevención, suicidios en Saltillo ya superan promedio mensual
    Entre enero y agosto se contabilizaron 56 suicidios en la capital coahuilense. ESPECIAL

Casi todos los casos en Saltillo coinciden con el perfil del suicida analizado entre 2018 y 2024, es decir hombres jóvenes

Durante septiembre, mes de la prevención, Saltillo ya alcanzó ocho suicidios, superando el promedio mensual de los primeros ocho meses del presente 2026.

De acuerdo a cifras de la Secretaría de Salud, entre enero y agosto se registraron 56 suicidios en la capital de Coahuila, es decir siete por mes en promedio.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/promueven-prevencion-del-suicidio-con-platica-en-empresa-de-saltillo-DC23564337

Una revisión periodística de los casos que se han presentado durante este mes expuso que ya se superó esa cifra con el caso presentado la mañana de este sábado en la colonia Diana Laura Rojas.

Todos los casos se presentaron en hombres entre los 17 y los 56 años, coincidiendo en el perfil registrado en el Análisis del Suicidio 2018-2024 elaborado por el Instituto Municipal de Planeación de Saltillo (IMPLAN).

El primer caso en septiembre se dio el día 4 cuando un hombre de aproximadamente 45 años se quitó la vida al interior de un negocio de tacos en la colonia Doctores.

A este le siguieron dos hechos presentados el día 9 cuando dos jóvenes, de 20 y 23 años también cometieron suicidio en las colonias Colinas de Santiago y Mirasierra respectivamente.

En la colonia Bellavista se dio otro caso el día 15 cuando un joven de 20 años fue encontrado por sus padres suspendido en la reja de una ventana.

El día 16 también se presentaron dos casos: uno de un hombre de 31 años en el bulevar Las Torres y otro más de 56 años en la colonia Jardines Coloniales.

Durante la misma semana se presentó el de un menor de 17 años en la colonia Benito Juárez, quien murió luego de ser trasladado a la Clínica del Magisterio la noche del pasado día 17.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/fallece-adolescente-de-17-anos-tras-posible-intento-de-suicidio-en-saltillo-ID23577528

El más reciente se registró este sábado cuando un hombre se quitó la vida tras aparentemente haber discutido y haber agredido a su esposa en la colonia Diana Laura Riojas, al sur de la capital.

A estos ocho casos en Saltillo cabe agregar otros cinco que se han presentado en otros municipios de Coahuila. Torreón, Ramos Arizpe, Piedras Negras, Sabinas y Frontera registraron uno cada uno.

Si tú o alguien que conoces atraviesa una crisis emocional o necesita apoyo, puede comunicarse a la Línea de la Vida al 800 911 2000, disponible las 24 horas.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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