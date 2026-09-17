Promueven prevención del suicidio con plática en empresa de Saltillo

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    Promueven prevención del suicidio con plática en empresa de Saltillo
    El Instituto llevará la plática a escuelas, universidades y empresas durante septiembre, con actividades de información y sensibilización. CORTESÍA

La actividad busca brindar herramientas para identificar señales de alerta relacionadas con problemas de salud emocional y conducta suicida

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el Instituto Municipal de las Mujeres llevó a cabo la plática “Un día a la vez” en la empresa Seil Rentals, con el objetivo de brindar información y herramientas para reconocer señales de alerta, fortalecer la salud emocional y promover la búsqueda oportuna de apoyo.

Vanessa Fernández Tonone, directora del Instituto Municipal de las Mujeres, informó que durante este mes la plática se lleva a escuelas, universidades y empresas, con el propósito de generar espacios de información, reflexión y sensibilización sobre la prevención del suicidio.

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“Lo más importante es sensibilizar, proporcionar herramientas para identificar oportunamente señales de alerta y fortalecer la importancia de pedir y brindar ayuda”, dijo.

Entre los temas que se abordan se encuentran la identificación de señales de depresión, estadísticas y datos relevantes sobre el suicidio, mitos y realidades, reconocimiento y comprensión de los sentimientos, así como cambios en el comportamiento.

También se explica qué es la conducta suicida, las señales de alerta directas e indirectas y qué hacer para ayudar a una persona que atraviesa una situación de crisis.

La plática incluye además estrategias de autocuidado, factores que favorecen el bienestar emocional, recursos y alternativas de apoyo, así como información sobre dónde acudir y solicitar atención profesional.

Como parte de las herramientas de apoyo se proporciona la Línea de la Vida, con atención nacional en el 800-911-20-00, y la Línea de la Vida con atención estatal en el 800-953-64-53.

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Fernández Tonone señaló que la plática está disponible durante todo el año y puede solicitarse en cualquier fecha, de acuerdo con las necesidades de escuelas, universidades, empresas, instituciones y organizaciones.

Para solicitarla, es necesario comunicarse al 844-415-28-15, donde se brindará información para programar la actividad.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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