Promueven prevención del suicidio con plática en empresa de Saltillo

Vanessa Fernández Tonone, directora del Instituto Municipal de las Mujeres, informó que durante este mes la plática se lleva a escuelas, universidades y empresas, con el propósito de generar espacios de información, reflexión y sensibilización sobre la prevención del suicidio.

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el Instituto Municipal de las Mujeres llevó a cabo la plática “Un día a la vez” en la empresa Seil Rentals, con el objetivo de brindar información y herramientas para reconocer señales de alerta, fortalecer la salud emocional y promover la búsqueda oportuna de apoyo.

“Lo más importante es sensibilizar, proporcionar herramientas para identificar oportunamente señales de alerta y fortalecer la importancia de pedir y brindar ayuda”, dijo.

Entre los temas que se abordan se encuentran la identificación de señales de depresión, estadísticas y datos relevantes sobre el suicidio, mitos y realidades, reconocimiento y comprensión de los sentimientos, así como cambios en el comportamiento.

También se explica qué es la conducta suicida, las señales de alerta directas e indirectas y qué hacer para ayudar a una persona que atraviesa una situación de crisis.

La plática incluye además estrategias de autocuidado, factores que favorecen el bienestar emocional, recursos y alternativas de apoyo, así como información sobre dónde acudir y solicitar atención profesional.

Como parte de las herramientas de apoyo se proporciona la Línea de la Vida, con atención nacional en el 800-911-20-00, y la Línea de la Vida con atención estatal en el 800-953-64-53.