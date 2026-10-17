En ocho meses, la región Sureste de Coahuila tendrá un santuario animal de 20 mil metros cuadrados
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La Fundación Dignidad Animal proyecta edificar en el terreno un centro de adopción y rehabilitación para 350 perritos
Con la meta de iniciar operaciones en un plazo estimado de 6 a 8 meses, la organización Dignidad Animal avanza en el desarrollo de un innovador santuario y villa recreativa de 20,000 metros cuadrados ubicado en Ramos Arizpe.
Alejandro Gutiérrez, de Dignidad Animal, platicó con VANGUARDIA sobre este proyecto que busca regresar la dignidad a cientos de lomitos que han sido maltratados.
Indicó que el terreno fue asignado a la fundación para responder a la sobresaturación de perritos en situación de calle o víctimas de crueldad en la región. El complejo estará diseñado para albergar hasta 350 mascotas, garantizando espacios amplios, recreativos y de alta calidad de vida, sin sobrepasar dicha capacidad para evitar el hacinamiento.
DISEÑO ARQUITECTÓNICO
Para el desarrollo del plan maestro, Dignidad Animal estableció una alianza con docentes y estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), quienes se encargarán de los estudios necesarios y del diseño técnico de las instalaciones.
El proyecto contempla la construcción de corraletas amplias, casitas con aislamiento térmico, rampas, un pequeño lago, coberturas contra el clima y áreas verdes arboladas.
Aunque la meta es arrancar en 6 u 8 meses, el tiempo definitivo dependerá de la conclusión del proyecto ejecutivo de arquitectura.
A diferencia de los albergues tradicionales, Alejandro Gutiérrez indicó que la villa integrará módulos especiales para la rehabilitación social de perritos con trauma severo o conducta feral, así como zonas de esparcimiento para el público en general. El lugar dispondrá de cafetería y áreas para días de campo, permitiendo a las familias convivir con los animales y hacer “match” antes de concretar una adopción responsable.
Para solventar los costos operativos a largo plazo, la fundación proyecta habilitar un hotel de estancia temporal de bajo costo para mascotas y poner en marcha una planta propia de alimento económico.
Actualmente, Dignidad Animal mantiene su centro operativo en Saltillo, brinda servicios de clínica veterinaria, cuenta con un quirófano móvil de esterilización y resguarda a más de 650 perritos en red con albergues afiliados. Aún no se cuenta con el costo total que tendrá Disneylandia. La organización hizo un llamado a la sociedad a sumarse con voluntariado y donaciones transparentes para consolidar esta obra.