En ocho meses, la región Sureste de Coahuila tendrá un santuario animal de 20 mil metros cuadrados

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    En ocho meses, la región Sureste de Coahuila tendrá un santuario animal de 20 mil metros cuadrados
    Dignidad Animal proyecta un santuario y villa recreativa en Ramos Arizpe con capacidad para 350 perros, áreas de rehabilitación y espacios para fomentar la adopción responsable. REDES SOCIALES

La Fundación Dignidad Animal proyecta edificar en el terreno un centro de adopción y rehabilitación para 350 perritos

Con la meta de iniciar operaciones en un plazo estimado de 6 a 8 meses, la organización Dignidad Animal avanza en el desarrollo de un innovador santuario y villa recreativa de 20,000 metros cuadrados ubicado en Ramos Arizpe.

Alejandro Gutiérrez, de Dignidad Animal, platicó con VANGUARDIA sobre este proyecto que busca regresar la dignidad a cientos de lomitos que han sido maltratados.

Da Dignidad Animal primer paso en terreno de Dignilandia, la villa para perritos rescatados en Saltillo

Indicó que el terreno fue asignado a la fundación para responder a la sobresaturación de perritos en situación de calle o víctimas de crueldad en la región. El complejo estará diseñado para albergar hasta 350 mascotas, garantizando espacios amplios, recreativos y de alta calidad de vida, sin sobrepasar dicha capacidad para evitar el hacinamiento.

DISEÑO ARQUITECTÓNICO

Para el desarrollo del plan maestro, Dignidad Animal estableció una alianza con docentes y estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), quienes se encargarán de los estudios necesarios y del diseño técnico de las instalaciones.

El proyecto contempla la construcción de corraletas amplias, casitas con aislamiento térmico, rampas, un pequeño lago, coberturas contra el clima y áreas verdes arboladas.

Aunque la meta es arrancar en 6 u 8 meses, el tiempo definitivo dependerá de la conclusión del proyecto ejecutivo de arquitectura.

A diferencia de los albergues tradicionales, Alejandro Gutiérrez indicó que la villa integrará módulos especiales para la rehabilitación social de perritos con trauma severo o conducta feral, así como zonas de esparcimiento para el público en general. El lugar dispondrá de cafetería y áreas para días de campo, permitiendo a las familias convivir con los animales y hacer “match” antes de concretar una adopción responsable.

Saltillo: Se triplican casas en riesgo de derrumbe en el Centro Histórico

Para solventar los costos operativos a largo plazo, la fundación proyecta habilitar un hotel de estancia temporal de bajo costo para mascotas y poner en marcha una planta propia de alimento económico.

Actualmente, Dignidad Animal mantiene su centro operativo en Saltillo, brinda servicios de clínica veterinaria, cuenta con un quirófano móvil de esterilización y resguarda a más de 650 perritos en red con albergues afiliados. Aún no se cuenta con el costo total que tendrá Disneylandia. La organización hizo un llamado a la sociedad a sumarse con voluntariado y donaciones transparentes para consolidar esta obra.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Derechos De Los Animales
Rescate Animal

Localizaciones


Coahuila
Saltillo
Región Sureste

Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Ahora sí: ¡todo mundo tenía claro lo de AHMSA!
HR Ratings observó en México una disminución en la trayectoria de crecimiento económico.

Disminuye HR Ratings calificación de México
Readme es la nueva app de citas que conecta a personas según lo que leen, cómo escriben y qué ideas les interesan.

Conoce Readme, la aplicación de citas donde se liga por lo que se lee
Servido tradicionalmente en recipientes de barro, el champurrado combina masa de maíz nixtamalizado, piloncillo y canela para brindar energía de liberación lenta.

¿Cansado del ‘Pumpkin Spice’? Las 4 bebidas mexicanas perfectas para reconfortar ante el fresco otoñal
Fiesta. Entre aplausos, carteles y gritos de emoción, Julión Álvarez convirtió su presentación en uno de los momentos más esperados de la segunda jornada del Rodeo Saltillo.

El calor musical de Julión Álvarez encendió el escenario en el Rodeo Saltillo
Actividades. El Rodeo de las Estrellas se suma a los espectáculos que agotaron sus entradas en el Festival Rodeo Saltillo.

¡Todo agotado! Super Bull y Rodeo de las Estrellas conquistan al público del Rodeo Saltillo
El equipo de Saltillo sumó su segundo triunfo consecutivo tras imponerse a Cimarrones UABC y Frailes.

Lobos UAdeC vence 17-7 a Frailes y suma su tercera victoria en ONEFA
El Tecnológico de Saltillo espera reunir a alrededor de 3 mil 500 corredores en la Go Burros 5K, organizada por su 75 aniversario.

Tecnológico de Saltillo celebra 75 años con carrera 5K: ruta, horarios y categorías