En ocho meses, la región Sureste de Coahuila tendrá un santuario animal de 20 mil metros cuadrados

Alejandro Gutiérrez, de Dignidad Animal, platicó con VANGUARDIA sobre este proyecto que busca regresar la dignidad a cientos de lomitos que han sido maltratados.

Con la meta de iniciar operaciones en un plazo estimado de 6 a 8 meses, la organización Dignidad Animal avanza en el desarrollo de un innovador santuario y villa recreativa de 20,000 metros cuadrados ubicado en Ramos Arizpe.

Indicó que el terreno fue asignado a la fundación para responder a la sobresaturación de perritos en situación de calle o víctimas de crueldad en la región. El complejo estará diseñado para albergar hasta 350 mascotas, garantizando espacios amplios, recreativos y de alta calidad de vida, sin sobrepasar dicha capacidad para evitar el hacinamiento.

DISEÑO ARQUITECTÓNICO

Para el desarrollo del plan maestro, Dignidad Animal estableció una alianza con docentes y estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), quienes se encargarán de los estudios necesarios y del diseño técnico de las instalaciones.

El proyecto contempla la construcción de corraletas amplias, casitas con aislamiento térmico, rampas, un pequeño lago, coberturas contra el clima y áreas verdes arboladas.

Aunque la meta es arrancar en 6 u 8 meses, el tiempo definitivo dependerá de la conclusión del proyecto ejecutivo de arquitectura.

A diferencia de los albergues tradicionales, Alejandro Gutiérrez indicó que la villa integrará módulos especiales para la rehabilitación social de perritos con trauma severo o conducta feral, así como zonas de esparcimiento para el público en general. El lugar dispondrá de cafetería y áreas para días de campo, permitiendo a las familias convivir con los animales y hacer “match” antes de concretar una adopción responsable.