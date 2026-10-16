Da Dignidad Animal primer paso en terreno de Dignilandia, la villa para perritos rescatados en Saltillo

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    Da Dignidad Animal primer paso en terreno de Dignilandia, la villa para perritos rescatados en Saltillo
    La organización presentó imágenes del terreno donde se contempla desarrollar las instalaciones ESPECIAL

La iniciativa busca sumar esfuerzos de la sociedad para fortalecer el bienestar animal y promover la adopción responsable

Dignidad Animal A.C. dio el primer paso para desarrollar Dignilandia, un espacio destinado al cuidado de perros rescatados mientras esperan encontrar una familia que los adopte.

A través de sus redes sociales, la organización compartió imágenes del terreno donde se contempla construir el proyecto, cuya planeación comenzó en colaboración con la Facultad de Arquitectura.

Construirán en Saltillo villa para perritos rescatados; Dignidad Animal hará realidad el proyecto

“Hoy dimos el primer paso en el terreno donde nacerá Dignilandia, el santuario de perritos de Dignidad Animal A.C.”, publicó la asociación.

El objetivo es contar con instalaciones donde los animales reciban alimento, atención y cuidados, además de disponer de áreas para jugar y permanecer seguros durante su proceso de adopción.

El lugar también permitirá que las familias interesadas en adoptar acudan para conocer a los perros disponibles, convivir con ellos y establecer un vínculo antes de integrarlos a sus hogares.

“Este proyecto representa mucho más que un lugar: representa nuevas oportunidades, historias por escribir y cientos de colitas que algún día moverán de felicidad”, expresó la organización.

Tras el caso Rocky en Saltillo, Dignidad Animal llama a transformar la indignación en adopciones y fortalecer el bienestar animal

Para concretar la iniciativa, Dignidad Animal hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar mediante donativos, aportaciones de materiales y voluntariado.

Con este proyecto, la asociación busca mejorar las condiciones de vida de los animales rescatados y ampliar sus posibilidades de encontrar un hogar responsable.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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