En Saltillo, atienden callejón en la colonia San Isidro con labores de limpieza y deshierbe

Personal del programa “Aquí Andamos” realizó labores de limpieza y deshierbe en un callejón de la colonia San Isidro, como parte de las acciones del Gobierno Municipal de Saltillo para atender espacios públicos en barrios y colonias. Los trabajos se llevaron a cabo en el callejón ubicado entre las calles Saturnino Herrán, José Guadalupe Posada y Medardo de la Peña, donde las cuadrillas retiraron maleza, realizaron labores de limpieza y recolectaron desechos acumulados.

El alcalde Javier Díaz González señaló que estas acciones buscan mejorar las condiciones de los espacios y contribuir a la seguridad de quienes viven en los sectores donde se realizan las intervenciones. De manera reciente, el programa también realizó trabajos de limpieza y deshierbe en callejones de las colonias Mirasierra, Vicente Guerrero, Miguel Hidalgo y Morelos, entre otras zonas de Saltillo. “Con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez, nuestras cuadrillas mantienen recorridos todos los días para identificar callejones, áreas peatonales y espacios públicos que requieren intervención inmediata, y así atenderlos de manera oportuna”, expresó Díaz González.

El Gobierno Municipal indicó que las labores forman parte de un programa permanente de atención a espacios públicos mediante acciones de limpieza y retiro de maleza. La población puede reportar servicios públicos que requieran atención a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”, en el número 844-160-08-08.

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