En Saltillo, atienden callejón en la colonia San Isidro con labores de limpieza y deshierbe

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    En Saltillo, atienden callejón en la colonia San Isidro con labores de limpieza y deshierbe
    Las cuadrillas realizaron deshierbe, retiro de maleza, limpieza y recolección de desechos acumulados. CORTESÍA

Este martes se atendió un callejón de la colonia San Isidro, ubicado entre Saturnino Herrán, José Guadalupe Posada y Medardo de la Peña

Personal del programa “Aquí Andamos” realizó labores de limpieza y deshierbe en un callejón de la colonia San Isidro, como parte de las acciones del Gobierno Municipal de Saltillo para atender espacios públicos en barrios y colonias.

Los trabajos se llevaron a cabo en el callejón ubicado entre las calles Saturnino Herrán, José Guadalupe Posada y Medardo de la Peña, donde las cuadrillas retiraron maleza, realizaron labores de limpieza y recolectaron desechos acumulados.

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El alcalde Javier Díaz González señaló que estas acciones buscan mejorar las condiciones de los espacios y contribuir a la seguridad de quienes viven en los sectores donde se realizan las intervenciones.

De manera reciente, el programa también realizó trabajos de limpieza y deshierbe en callejones de las colonias Mirasierra, Vicente Guerrero, Miguel Hidalgo y Morelos, entre otras zonas de Saltillo.

“Con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez, nuestras cuadrillas mantienen recorridos todos los días para identificar callejones, áreas peatonales y espacios públicos que requieren intervención inmediata, y así atenderlos de manera oportuna”, expresó Díaz González.

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El Gobierno Municipal indicó que las labores forman parte de un programa permanente de atención a espacios públicos mediante acciones de limpieza y retiro de maleza.

La población puede reportar servicios públicos que requieran atención a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”, en el número 844-160-08-08.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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