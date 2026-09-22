En Saltillo, conductor se da a la fuga después de golpear y volcar a otro vehículo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    En Saltillo, conductor se da a la fuga después de golpear y volcar a otro vehículo
    El Toyota, con marcas de la pintura del coche responsable, terminó sobre el área ajardinada de la cuchilla divisoria tras perder el control. ULISES MARTÍNEZ

Cinco personas resultaron con lesiones leves tras el accidente registrado antes de llegar al libramiento Óscar Flores Tapia

Un vehículo terminó volcado la tarde de este martes sobre la cuchilla divisoria del bulevar Fundadores y su lateral, antes de llegar al libramiento Óscar Flores Tapia.

En el automóvil viajaban cinco personas, quienes resultaron con lesiones leves. Personal de Protección Civil de Arteaga acudió al lugar para valorar a los ocupantes.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/guardia-nacional-decomisa-822-kilos-de-marihuana-en-carretera-zacatecas-saltillo-BC23659822

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando un Chevrolet Chevy rojo impactó en la parte delantera izquierda a un Toyota que circulaba por la zona.

$!Personal de Protección Civil de Arteaga valoró a los ocupantes del vehículo.
Personal de Protección Civil de Arteaga valoró a los ocupantes del vehículo. ULISES MARTÍNEZ

Tras el golpe, el conductor del Toyota perdió el control y salió de la vialidad. El vehículo pasó por encima de la cuneta y terminó volcado en el área ajardinada de la cuchilla divisoria, cerca de un árbol.

El conductor del Chevy se retiró del lugar después del impacto. En el Toyota quedaron rastros de pintura roja o guinda, aparentemente correspondientes al vehículo que lo golpeó.

$!Una ambulancia, así como familiares y amigos de las personas afectadas, acudieron al sitio tras el reporte del accidente.
Una ambulancia, así como familiares y amigos de las personas afectadas, acudieron al sitio tras el reporte del accidente. ULISES MARTÍNEZ

Elementos de las autoridades municipales acudieron para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes, mientras se verificaban las condiciones de las personas involucradas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Choques
Policía
Seguridad

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Sin daño colateral para Slim

Sin daño colateral para Slim
true

AHMSA: ¿Esta vez sí se va a subastar?
true

POLITICÓN: Morena Coahuila arrancará ¡otra vez! en desventaja electoral por retraso en candidaturas
Personal médico realizó durante más de una hora maniobras de reanimación para intentar salvar a la paciente.

Muere joven madre tras dar a luz en el Hospital General de Saltillo; investigan el caso

Algunas instituciones plantean mantener los celulares como herramientas educativas, siempre que se utilicen de manera responsable.

Ante regulación federal, UAdeC y CBTis fomentarán uso responsable del celular en aulas
Los clubes de segunda división han realizado protestas para exigir nuevamente la posibilidad de competir por un lugar en la Liga MX.

Ascenso y descenso en Liga MX: Senado prepara reforma para restituirlo
Donald Trump acusó a México de ser el “epicentro de la violencia de los cárteles” durante su discurso ante la ONU.

Trump afirma ante la ONU que México es el “epicentro de la violencia de los cárteles”
Argumentó que el país estaba inmerso en una “carrera frenética” hacia el desarrollo de una bomba nuclear antes de su intervención.

Trump pide a los líderes mundiales a unirse a EU para aislar a Irán, en su discurso de la ONU