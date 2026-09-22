En Saltillo, conductor se da a la fuga después de golpear y volcar a otro vehículo

Un vehículo terminó volcado la tarde de este martes sobre la cuchilla divisoria del bulevar Fundadores y su lateral, antes de llegar al libramiento Óscar Flores Tapia. En el automóvil viajaban cinco personas, quienes resultaron con lesiones leves. Personal de Protección Civil de Arteaga acudió al lugar para valorar a los ocupantes.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando un Chevrolet Chevy rojo impactó en la parte delantera izquierda a un Toyota que circulaba por la zona.

Tras el golpe, el conductor del Toyota perdió el control y salió de la vialidad. El vehículo pasó por encima de la cuneta y terminó volcado en el área ajardinada de la cuchilla divisoria, cerca de un árbol. El conductor del Chevy se retiró del lugar después del impacto. En el Toyota quedaron rastros de pintura roja o guinda, aparentemente correspondientes al vehículo que lo golpeó.

Elementos de las autoridades municipales acudieron para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes, mientras se verificaban las condiciones de las personas involucradas.