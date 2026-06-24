En Saltillo, entregan techumbre de 6 mdp a la Escuela Coahuila

El Gobierno de Coahuila, en coordinación con Mejora Coahuila y el Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED), entregó una techumbre en la Escuela Coahuila de Saltillo. De acuerdo con la información difundida, en la obra se invirtieron más de 6 millones de pesos para fortalecer los espacios educativos. Según se informó, la infraestructura beneficiará a más de 600 alumnas y alumnos. Con esta obra podrán realizar actividades académicas, cívicas, deportivas y culturales al aire libre, con protección ante el sol, la lluvia y las bajas temperaturas.

Durante la entrega, el coordinador de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, señaló que estas acciones buscan ofrecer mejores condiciones para que niñas, niños y adolescentes desarrollen su formación en espacios dignos. El alcalde Javier Díaz González afirmó que la inversión en infraestructura educativa fortalece el desarrollo de las nuevas generaciones. Agregó que también mejora los espacios donde se forman las familias saltillenses.

La subdirectora del plantel, Yanira Guajardo Toledo, agradeció la respuesta a la gestión realizada ante el Gobierno del Estado. Destacó que la nueva techumbre permitirá ampliar las actividades al exterior de la escuela. De acuerdo con el dato, la obra comprende una estructura de 20 por 30 metros, sistema de cimentación, cubierta de lámina, sistema pluvial, iluminación tipo campana industrial LED, además de trabajos de aplanado y pintura en muros del plantel.

El Gobierno del Estado informó que durante la actual administración se han realizado cerca de 100 obras de infraestructura educativa en Saltillo. En todo Coahuila suman más de 440 acciones de este tipo, entre aulas, techumbres, bardas, escuelas de nueva creación, equipamiento y material didáctico. Asimismo, el Gobierno del Estado anunció que para el próximo ciclo escolar se entregarán uniformes, paquetes de útiles y mobiliario a estudiantes de escuelas rurales y urbanas de la entidad.

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