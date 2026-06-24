En Saltillo, entregan techumbre de 6 mdp a la Escuela Coahuila

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    En Saltillo, entregan techumbre de 6 mdp a la Escuela Coahuila
    La obra forma parte de las acciones de infraestructura educativa impulsadas por el Gobierno del Estado para fortalecer planteles de Saltillo. CORTESÍA

La obra beneficiará a más de 600 estudiantes y forma parte de las cerca de 100 acciones de infraestructura educativa realizadas durante la actual administración estatal en la capital

El Gobierno de Coahuila, en coordinación con Mejora Coahuila y el Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED), entregó una techumbre en la Escuela Coahuila de Saltillo. De acuerdo con la información difundida, en la obra se invirtieron más de 6 millones de pesos para fortalecer los espacios educativos.

Según se informó, la infraestructura beneficiará a más de 600 alumnas y alumnos. Con esta obra podrán realizar actividades académicas, cívicas, deportivas y culturales al aire libre, con protección ante el sol, la lluvia y las bajas temperaturas.

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Durante la entrega, el coordinador de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, señaló que estas acciones buscan ofrecer mejores condiciones para que niñas, niños y adolescentes desarrollen su formación en espacios dignos.

El alcalde Javier Díaz González afirmó que la inversión en infraestructura educativa fortalece el desarrollo de las nuevas generaciones. Agregó que también mejora los espacios donde se forman las familias saltillenses.

$!Gabriel Elizondo destacó que mejorar los espacios escolares contribuye a brindar una educación más digna para niñas, niños y adolescentes.
Gabriel Elizondo destacó que mejorar los espacios escolares contribuye a brindar una educación más digna para niñas, niños y adolescentes. CORTESÍA

La subdirectora del plantel, Yanira Guajardo Toledo, agradeció la respuesta a la gestión realizada ante el Gobierno del Estado. Destacó que la nueva techumbre permitirá ampliar las actividades al exterior de la escuela.

De acuerdo con el dato, la obra comprende una estructura de 20 por 30 metros, sistema de cimentación, cubierta de lámina, sistema pluvial, iluminación tipo campana industrial LED, además de trabajos de aplanado y pintura en muros del plantel.

$!La nueva estructura permitirá realizar actividades cívicas, deportivas, académicas y culturales al aire libre durante todo el año.
La nueva estructura permitirá realizar actividades cívicas, deportivas, académicas y culturales al aire libre durante todo el año. CORTESÍA

El Gobierno del Estado informó que durante la actual administración se han realizado cerca de 100 obras de infraestructura educativa en Saltillo. En todo Coahuila suman más de 440 acciones de este tipo, entre aulas, techumbres, bardas, escuelas de nueva creación, equipamiento y material didáctico.

Asimismo, el Gobierno del Estado anunció que para el próximo ciclo escolar se entregarán uniformes, paquetes de útiles y mobiliario a estudiantes de escuelas rurales y urbanas de la entidad.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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