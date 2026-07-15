Designa EU a Cártel de Juárez y a Viagras como terroristas

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    Designa EU a Cártel de Juárez y a Viagras como terroristas
    Los dos grupos criminales ya estaban en la lista se sanciones de la OFAC por actividades ligadas al narco. AP

Actualiza Departamento del Tesoro lista: coloca a ambas como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó el miércoles a los cárteles mexicanos de Juárez y a Los Viagras como organizaciones terroristas extranjeras y globales, según un aviso publicado en su sitio web.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos actualizó su Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN, por sus siglas en inglés) para incorporar al Cártel de Juárez y a Los Viagras como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) y Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT).

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/ve-dea-mortifera-conexion-entre-narco-y-gobierno-en-mexico-NH22168948

En la actualización, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) modificó el registro del Cártel de Juárez, también identificado como la Organización Vicente Carrillo Fuentes, La Línea y Barrio Azteca, al añadir las clasificaciones FTO y SDGT, además de describirlo como un “grupo terrorista transnacional”.

La dependencia realizó un cambio similar para Los Viagras, organización a la que también agregó las categorías FTO y SDGT, así como la descripción de “grupo terrorista transnacional”.

Ambos grupos ya figuraban en la lista de sanciones de la OFAC por actividades relacionadas con el narcotráfico.

La actualización incorpora las designaciones vinculadas al régimen antiterrorista de Estados Unidos y mantiene las sanciones previamente impuestas por tráfico ilícito de drogas.

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