Riña por conflicto sentimental deja a un hombre herido con arma blanca y mordeduras de perro en Saltillo

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    Riña por conflicto sentimental deja a un hombre herido con arma blanca y mordeduras de perro en Saltillo
    El lesionado fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado al Hospital General para recibir atención médica especializada. ULISES MARTÍNEZ

La víctima fue trasladada al Hospital General tras ser atacada presuntamente por la expareja de su actual pareja

Un hombre identificado como Ángel, de 28 años, fue trasladado al Hospital General por paramédicos de la Cruz Roja, luego de resultar lesionado con un arma blanca y por mordeduras de perro durante una riña registrada en la colonia Nuevo Amanecer, en Saltillo.

El reporte movilizó a elementos de las corporaciones estatales al cruce de las calles Porfirio Cadena y Venustiano Carranza, donde se informó sobre una pelea.

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Al llegar al lugar, los oficiales localizaron al hombre con diversas lesiones. De acuerdo con los primeros reportes, presuntamente fue agredido por la expareja de su actual pareja, con quien ya mantenía conflictos previos.

Los policías solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja valoraron al lesionado y determinaron que era necesario trasladarlo al Hospital General para que recibiera atención médica especializada.

El hombre permanece bajo observación médica debido a la gravedad de las lesiones, mientras las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer cómo ocurrieron los hechos.

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