Riña por conflicto sentimental deja a un hombre herido con arma blanca y mordeduras de perro en Saltillo

Un hombre identificado como Ángel, de 28 años, fue trasladado al Hospital General por paramédicos de la Cruz Roja, luego de resultar lesionado con un arma blanca y por mordeduras de perro durante una riña registrada en la colonia Nuevo Amanecer, en Saltillo.

El reporte movilizó a elementos de las corporaciones estatales al cruce de las calles Porfirio Cadena y Venustiano Carranza, donde se informó sobre una pelea.