En Saltillo, siniestro proyecta auto contra puesto de comida; hay una persona lesionada

Una mujer lesionada, daños materiales en dos vehículos y afectaciones en un puesto de comida fue el saldo de un accidente vial registrado en la colonia Santa Lucía, en Saltilllo. De acuerdo con la información recabada en el lugar, una camioneta gris circulaba de oriente a poniente por la calle Imperio Turco.

Presuntamente, el conductor no respetó el alto obligatorio y, al llegar al cruce con el bulevar Misión, la camioneta fue impactada por un Chevrolet Aveo color guindo que circulaba de norte a sur y tenía vía libre. Tras el impacto, el Aveo salió proyectado contra un puesto de comida propiedad de José de Jesús Luna, el cual también resultó con daños.

La conductora del automóvil, identificada como Perla Esmeralda, de 23 años, manifestó dolor y solicitó la presencia de paramédicos de la Cruz Roja. Luego de ser valorada en el lugar, fue trasladada a un hospital particular ubicado al norte de Saltillo para recibir atención médica.