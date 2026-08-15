En Saltillo, siniestro proyecta auto contra puesto de comida; hay una persona lesionada

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    En Saltillo, siniestro proyecta auto contra puesto de comida; hay una persona lesionada
    Paramédicos de la Cruz Roja valoraron a la conductora de 23 años antes de trasladarla a un hospital. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Una conductora de 23 años resultó lesionada; el percance habría ocurrido luego de que una camioneta no respetara un alto

Una mujer lesionada, daños materiales en dos vehículos y afectaciones en un puesto de comida fue el saldo de un accidente vial registrado en la colonia Santa Lucía, en Saltilllo.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, una camioneta gris circulaba de oriente a poniente por la calle Imperio Turco.

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Presuntamente, el conductor no respetó el alto obligatorio y, al llegar al cruce con el bulevar Misión, la camioneta fue impactada por un Chevrolet Aveo color guindo que circulaba de norte a sur y tenía vía libre.

Tras el impacto, el Aveo salió proyectado contra un puesto de comida propiedad de José de Jesús Luna, el cual también resultó con daños.

La conductora del automóvil, identificada como Perla Esmeralda, de 23 años, manifestó dolor y solicitó la presencia de paramédicos de la Cruz Roja.

Luego de ser valorada en el lugar, fue trasladada a un hospital particular ubicado al norte de Saltillo para recibir atención médica.

$!Las autoridades realizaron el peritaje para determinar la responsabilidad de los conductores involucrados.
Las autoridades realizaron el peritaje para determinar la responsabilidad de los conductores involucrados. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El conductor de la camioneta fue identificado como Jesús, de 25 años, quien quedó detenido de manera preventiva mientras se determina su situación legal, debido a las lesiones que presentó la automovilista.

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente y realizaron el peritaje correspondiente para determinar la responsabilidad de los involucrados.

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