Encuentra a su amigo muerto dentro de camioneta, en Saltillo

Saltillo
/ 9 noviembre 2025
    Encuentra a su amigo muerto dentro de camioneta, en Saltillo

Presumen que las drogas acabaron con su vida en el interior de la camioneta donde descansaba

Dentro de una camioneta que reparaban fue encontrado sin vida Obed N., quien fue víctima de un infarto.

El hecho ocurrió cerca de las dos de la tarde en Antonio Rosales 205, entre las calles Felipe Berriozábal e Ignacio Ramón, en la colonia Chamizal. La víctima tenía 44 años de edad. A simple vista no presentaba lesiones. Vestía una sudadera gris, pantalón de mezclilla azul y un par de tenis azules.

El cuerpo fue localizado en el interior de una camioneta Ford, modelo 1986, tipo Lariat, color blanco con gris. Francisco Salas, amigo del fallecido, manifestó que el sábado 8 de noviembre trabajaron juntos en labores de mecánica hasta las once de la noche. “La Cebolla” permaneció en la camioneta para descansar.

Durante la mañana del 9 de noviembre reanudaron los trabajos de reparación, pero “La Cebolla” le comentó que se sentía cansado. Volvió a subir a la camioneta y, a la hora de la comida (entre las 13:30 y las 14:00 horas), Francisco fue a buscarlo.

TE PUEDE INTERESAR: Confirma Fiscalía: se quita la vida hombre tras agredir a su pareja en Ramos Arizpe

Al no obtener respuesta a sus llamados, abrió la puerta del vehículo y observó que su amigo no tenía pulso. Posteriormente realizó el reporte inmediato al sistema de emergencias 911, tras lo cual acudió una ambulancia del cuerpo de bomberos. El testigo refirió que el fallecido consumía cristal y padecía diabetes. También mencionó que tenía una lesión en una pierna que le dificultaba caminar.

En las diligencias participaron agentes de investigación y servicios periciales, quienes procedieron al levantamiento del cuerpo y a su traslado al Semefo. Las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para determinar las causas del fallecimiento.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Subdirector de Turismo destaca que la ciudad cuenta con museos de interés histórico, científico, deportivo y cultural.

Saltillo espera cerrar el 2025 con 240 mil visitantes y fuerte derrama económica
La académica Berenice de la Peña advirtió que un impuesto a los videojuegos violentos no resolverá por sí solo el problema del incremento de la agresividad en niñas, niños y adolescentes.

Coahuila: impuesto a videojuegos violentos no es la solución total, advierten expertos
Personal médico aplica la vacuna contra el neumococo en clínicas del IMSS y hospitales públicos de Saltillo, como parte de la estrategia preventiva ante el aumento de casos de neumonía.

Aumentan casos de neumonía en Coahuila; aplican vacuna preventiva antes del invierno

true

POLITICÓN: Revelan fotos de la boda de los ‘novios del Bienestar’

Trampa futura

Trampa futura
...porque el causante soy

...porque el causante soy
Ven factible que ciudadanos lleguen caminando, tomen un café o coman en un restaurante al aire libre y disfruten un espectáculo.

Ve AMPI potencial para que Centro Histórico de Saltillo se transforme en una ‘mini Condesa’
Vecinos de la colonia Bellavista denunciaron que un terreno baldío en la calle Ayuntamiento se ha convertido en foco de basura y malos olores ante la falta de limpieza.

Saltillo: baldíos son foco de basura y malos olores; dueños, responsables de limpieza