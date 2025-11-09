Encuentra a su amigo muerto dentro de camioneta, en Saltillo

Dentro de una camioneta que reparaban fue encontrado sin vida Obed N., quien fue víctima de un infarto.

El hecho ocurrió cerca de las dos de la tarde en Antonio Rosales 205, entre las calles Felipe Berriozábal e Ignacio Ramón, en la colonia Chamizal. La víctima tenía 44 años de edad. A simple vista no presentaba lesiones. Vestía una sudadera gris, pantalón de mezclilla azul y un par de tenis azules.

El cuerpo fue localizado en el interior de una camioneta Ford, modelo 1986, tipo Lariat, color blanco con gris. Francisco Salas, amigo del fallecido, manifestó que el sábado 8 de noviembre trabajaron juntos en labores de mecánica hasta las once de la noche. “La Cebolla” permaneció en la camioneta para descansar.

Durante la mañana del 9 de noviembre reanudaron los trabajos de reparación, pero “La Cebolla” le comentó que se sentía cansado. Volvió a subir a la camioneta y, a la hora de la comida (entre las 13:30 y las 14:00 horas), Francisco fue a buscarlo.

Al no obtener respuesta a sus llamados, abrió la puerta del vehículo y observó que su amigo no tenía pulso. Posteriormente realizó el reporte inmediato al sistema de emergencias 911, tras lo cual acudió una ambulancia del cuerpo de bomberos. El testigo refirió que el fallecido consumía cristal y padecía diabetes. También mencionó que tenía una lesión en una pierna que le dificultaba caminar.

En las diligencias participaron agentes de investigación y servicios periciales, quienes procedieron al levantamiento del cuerpo y a su traslado al Semefo. Las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para determinar las causas del fallecimiento.