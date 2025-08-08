Encuentran a hombre inconsciente y con larvas, en arroyo entre Postal Cerritos y Nueva Tlaxcala; lo daban por muerto

Un hombre por el momento sin identificar fue encontrado inconsciente en la profundidad de un arroyo que une a las colonias Postal Cerritos y Nueva Tlaxcala, al oriente de Saltillo.

Todo sucedió cuando un vecino que cruzaban el puente peatonal de la calle Correo entre Joaquín de Velasco, descubrió a una persona de una edad aproximada entre los 25 y 30 años inconsciente, con espuma en la boca y larvas en los ojos.

Dio aviso inmediato a la línea de emergencias 911 y enviaron a las distintas corporaciones de seguridad que ya lo daban por muerto.