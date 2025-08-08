Encuentran a hombre inconsciente y con larvas, en arroyo entre Postal Cerritos y Nueva Tlaxcala; lo daban por muerto

Saltillo
/ 8 agosto 2025
    Encuentran a hombre inconsciente y con larvas, en arroyo entre Postal Cerritos y Nueva Tlaxcala; lo daban por muerto
    La coordinación de las autoridades para extraer al masculino del arroyo tuvo que ser precisa por la salud del afectado. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

Fue necesario un operativo de rescate para sacar a un hombre inconsciente en Saltillo; permanece en terapia intensiva en estado grave

Un hombre por el momento sin identificar fue encontrado inconsciente en la profundidad de un arroyo que une a las colonias Postal Cerritos y Nueva Tlaxcala, al oriente de Saltillo.

Todo sucedió cuando un vecino que cruzaban el puente peatonal de la calle Correo entre Joaquín de Velasco, descubrió a una persona de una edad aproximada entre los 25 y 30 años inconsciente, con espuma en la boca y larvas en los ojos.

TE PUEDE INTERESAR: Reabren estanquillo que se ‘tragó’ drenaje durante las lluvias en Saltillo

Dio aviso inmediato a la línea de emergencias 911 y enviaron a las distintas corporaciones de seguridad que ya lo daban por muerto.

$!A pesar de las complicaciones para levantarlo, se logró el ascenso del hombre para ser atendido.
A pesar de las complicaciones para levantarlo, se logró el ascenso del hombre para ser atendido. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

A la llegada de paramédicos de cruz roja confirmaron que aún tenía pulsos y movimientos. Creen que pudo haber sido intoxicado o haber sufrido una sobredosis que lo dejó agonizando desde varias horas.

Fue movilizado del lugar debido a que la piel ya estaba siendo afectada por el sol y se requirió equipo de rescate.

$!Presentaba larvas y espuma en su rostro y fue gracias a un vecino que salió con vida.
Presentaba larvas y espuma en su rostro y fue gracias a un vecino que salió con vida. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

Se le dio uso a una camilla canastilla para poder extraer al herido del barranco con el apoyo de la Policía Estatal y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Posteriormente al afectado lo instalaron en camilla y, a pesar de que fue visualizado por un habitante, no fue posible identificarlo.

$!Se le trasladó al Hospital General para su tratamiento que será intensivo por sus afectaciones.
Se le trasladó al Hospital General para su tratamiento que será intensivo por sus afectaciones. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

De inmediato al hombre que vestía pantalón de mezclilla en color azul y un par de tenis blancos fue llevado al Hospital General. Su estado de salud se reporta como grave y se encuentra en terapia intensiva.

Temas


Coahuila
Seguridad

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Cruz Roja
AIC

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Funcionarios federales visitarán Coahuila para revisar avances del proyecto ferroviario.

Avanza coordinación para el tren interurbano en Coahuila
true

Se puede decir... Que protege a los de su ‘Partido’
La luz del ocaso se alinea con los ventanales de la catedral durante el solsticio de verano.

Catedral de Saltillo está alineada con astros; eje de la nave coincide con el solsticio de verano
true

Fracking y gas shale: ¿ya se acabó la polémica para la 4T?
La carta de Andy

La carta de Andy
Coahuila figura entre los estados con temperaturas más altas del país esta semana.

Mientras llueve en el Pacífico, Coahuila enfrentará temperaturas de hasta 45°C
Probar estos 4 platillos típicos es sumergirse en los sabores que han dado identidad a esta ciudad por generaciones.

4 platillos típicos de Saltillo que tienes que probar al menos una vez en la vida
true

¿A quién pretende servir Román Cepeda como alcalde de Torreón?