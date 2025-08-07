Reabren estanquillo que se ‘tragó’ drenaje durante las lluvias en Saltillo

Saltillo
/ 7 agosto 2025
    Reabren estanquillo que se ‘tragó’ drenaje durante las lluvias en Saltillo
    El estanquillo de la familia Serna fue arrastrado por las lluvias tras el colapso de una banqueta en Saltillo; hoy, gracias al apoyo de su comunidad, han logrado reinstalar su fuente de trabajo. FOTO: MANUEL RODRÍGUEZ/VANGUARDIA

Ciudadanos se solidarizan con la familia Serna, afectada por las torrenciales lluvias de días pasados

Tras las intensas lluvias registradas el domingo 6 de julio en Saltillo, la banqueta en el cruce de las calles Rayón y Presidente Cárdenas colapsó sobre un drenaje, arrastrando consigo un puesto de venta de alimentos que había operado en el lugar durante años.

El estanquillo, propiedad de la familia de Araceli Serna, se desprendió de su base y fue arrastrado por la corriente de agua, que rebasó la capacidad del alcantarillado público. La estructura terminó atorada varios metros más adelante.

$!Con ayuda del municipio y de familiares, Araceli Serna y su familia recuperaron su estanquillo, el cual representa el principal sustento económico para tres integrantes del hogar.
Con ayuda del municipio y de familiares, Araceli Serna y su familia recuperaron su estanquillo, el cual representa el principal sustento económico para tres integrantes del hogar. FOTO: MANUEL RODRÍGUEZ/VANGUARDIA

“Lamentablemente el agua se llevó el estanquillo. Era nuestro sustento. Nos dolió mucho verlo así”, expresó Araceli Serna, visiblemente afectada por lo ocurrido.

Pese a los daños, la familia Serna logró reincorporarse rápidamente a sus actividades, gracias al apoyo de familiares y del gobierno municipal.

“El puesto era la principal fuente de ingresos para mí, mi esposo y mi hijo. Somos tres personas, y fue difícil pensar en volver a empezar”, relató Serna.

Con la ayuda del hermano de su nuera, la familia consiguió un nuevo estanquillo. El municipio, a través del alcalde Javier Díaz, colaboró en reacondicionarlo, pintarlo y dotarlos con sillas y despensas.

“Gracias al alcalde Javier Díaz, que nos mandó gente del municipio a estructurarlo. Me lo acomodaron, lo pintaron y han estado muy al pendiente de nosotros”, dijo Araceli.

La comerciante expresó sentirse agradecida y conmovida por el respaldo recibido. “Sentí mucha emoción y alegría. Este negocio es nuestro sustento, y gracias a Dios y a quienes nos apoyaron, podemos seguir adelante”.

Incluso, comentó que un día después del incidente retomaron la venta. “Nos instalamos con toldos y no dejamos de vender. Ahora ya tenemos el nuevo estanquillo y seguimos trabajando con muchas ganas”, afirmó.

