Encuentran a su amiga sin vida dentro de su casa en Saltillo; presentaba estado de descomposición

Saltillo
/ 25 noviembre 2025
    El cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición, por lo que autoridades municipales y personal de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes. FOTO: MARTÍN ROJAS

Una mujer de aproximadamente 74 años fue localizada sin vida dentro de su vivienda en la colonia Oceanía

Una mujer de alrededor de 74 años de edad fue encontrada sin vida, en estado de descomposición, al interior de su domicilio ubicado en la colonia Oceanía.

Los hechos fueron reportados cerca de las 16:45 horas, cuando una amiga de la ahora fallecida acudió al inmueble, situado sobre la calle Nueva Bretaña, luego de varios días sin tener noticias de ella.

Personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes en el lugar. FOTO: MARTÍN ROJAS

TE PUEDE INTERESAR: Declaran culpable a hombre por abusar de su hija, en Saltillo

Al llegar al domicilio, la visitante percibió un olor inusual y llamó en repetidas ocasiones a la puerta sin obtener respuesta alguna. Ante la falta de contacto, decidió ingresar a la vivienda, donde localizó a su amiga, identificada como Blanca Esthela, ya sin signos vitales y con evidentes signos de descomposición.

De inmediato se comunicó con una sobrina de la mujer, quien a su vez solicitó el apoyo de las autoridades correspondientes a través de los números de emergencia.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido y procedieron a acordonar el área en espera del arribo del personal de la Fiscalía General del Estado.

Posteriormente, peritos en criminalística realizaron las diligencias de campo y el levantamiento de indicios dentro del inmueble, como parte de la carpeta de investigación correspondiente.

Una vez concluidos los trabajos periciales, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar las causas precisas del fallecimiento.

