Entrega Alcalde de Saltillo techumbre en primaria Juan R. Escudero; invierten casi 21 mdp

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    Entrega Alcalde de Saltillo techumbre en primaria Juan R. Escudero; invierten casi 21 mdp
    La estructura tiene una superficie de más de 400 metros cuadrados y una altura máxima de seis metros. CORTESÍA

Con esta entrega suman nueve techumbres construidas durante la actual administración municipal

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, entregó la techumbre de la escuela primaria Juan R. Escudero, ubicada en la colonia Evaristo Pérez Arreola, con una inversión de 2.3 millones de pesos.

Se trata de la novena estructura de este tipo que se concreta durante la actual administración municipal y la séptima en lo que va de 2026. En conjunto, las nueve techumbres representan una inversión cercana a los 21 millones de pesos.

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Durante la entrega, Díaz González señaló que estas obras han sido posibles gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y afirmó que el programa continuará durante lo que resta del año y en 2027, para beneficiar a más planteles educativos.

“Hoy cumplimos un compromiso más, con la entrega de esta techumbre se mejora el entorno para que las niñas y niños de esta institución desarrollen sus actividades escolares, deportivas, culturales y cívicas de manera más cómoda y segura, protegidos del sol y la lluvia”, comentó.

El director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, detalló que la estructura cubre una superficie de más de 400 metros cuadrados y alcanza una altura máxima de seis metros.

$!La inversión acumulada en las nueve techumbres asciende a casi 21 millones de pesos.
La inversión acumulada en las nueve techumbres asciende a casi 21 millones de pesos. CORTESÍA

Explicó que cuenta con columnas y marcos de acero, cubierta de lámina, bajadas pluviales e instalación eléctrica para el sistema de iluminación. Agregó que la única techumbre pendiente de concluir este año es la que se construye en la primaria Federico Berrueto Ramón.

Por su parte, el regidor y diputado local electo, Eduardo Medrano Aguirre, agradeció al alcalde por llevar esta obra al sector poniente de la ciudad y reconoció las inversiones destinadas a la infraestructura educativa.

El director del turno matutino, Saúl Rodríguez González, recordó que la techumbre era una petición de la comunidad escolar desde hace más de ocho años.

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“Esta techumbre que hoy nos entregan no solo es una estructura de acero y lámina, sino que representa un sueño largamente anhelado; esa esperanza ha encontrado eco y voluntad humana en el alcalde Javier Díaz”, expresó.

En representación del alumnado, la estudiante Megan Jimena de la Peña Ayala agradeció la construcción del espacio y señaló que ahora corresponde a los estudiantes cuidarlo, pues les permitirá realizar distintas actividades escolares y disfrutar más de su plantel.

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Javier Díaz González

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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