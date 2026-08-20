Entrega Feria de la Uva de Parras, Coahuila, un auto, una moto y otros premios a los afortunados ganadores

PARRAS, COAH.- La emoción de la Feria de la Uva y el Vino de Parras, Coahuila, se extendió más allá de sus actividades de cierre, con la entrega de los premios correspondientes al sorteo realizado durante la tradicional celebración, entre ellos un automóvil, una motocicleta y diversos artículos electrónicos. El premio principal, un Hyundai Grand i10 modelo 2026, quedó en manos de Martín Rolando López Cardona, vecino de la colonia Infonavit en Parras, quien recibió la noticia de que había resultado ganador mediante una llamada telefónica.

Durante la entrega, el alcalde Fernando Orozco Lara señaló que el vehículo permaneció en el municipio y aseguró que los premios fueron otorgados conforme a los resultados del sorteo. Destacó además que entre los participantes hubo visitantes de otros municipios y estados, reflejo de la convocatoria que mantiene la feria. La rifa también dejó como ganadora a Valeria Verenice Villegas Murillo, ama de casa originaria de Matamoros, Coahuila, quien obtuvo el premio de una motocicleta, aunque optó por recibir el equivalente económico. Villegas Murillo relató que desde hace alrededor de 15 años acude a las festividades de Parras, por lo que en esta edición su visita terminó con una recompensa inesperada.

El reparto incluyó además pantallas de 32 y 55 pulgadas, así como una bocina amplificada, cuyos ganadores fueron Emma Espinoza Ruiz, Fabián Espericueta Castillo y Aldair Amador Flores García. La entrega puso punto final a una de las principales actividades de la Feria de la Uva y el Vino, que nuevamente reunió a visitantes de distintas regiones en Parras.