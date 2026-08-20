Entrega Feria de la Uva de Parras, Coahuila, un auto, una moto y otros premios a los afortunados ganadores

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Entrega Feria de la Uva de Parras, Coahuila, un auto, una moto y otros premios a los afortunados ganadores
    Martín Rolando López Cardona recibió las llaves del Hyundai Grand i10 2026 que ganó en el sorteo de la Feria de la Uva de Parras, Coahuila. CORTESÍA

Martín Rolando López Cardona ganó un Hyundai Grand i10 2026 durante el sorteo realizado en la tradicional festividad

PARRAS, COAH.- La emoción de la Feria de la Uva y el Vino de Parras, Coahuila, se extendió más allá de sus actividades de cierre, con la entrega de los premios correspondientes al sorteo realizado durante la tradicional celebración, entre ellos un automóvil, una motocicleta y diversos artículos electrónicos.

El premio principal, un Hyundai Grand i10 modelo 2026, quedó en manos de Martín Rolando López Cardona, vecino de la colonia Infonavit en Parras, quien recibió la noticia de que había resultado ganador mediante una llamada telefónica.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-defiende-abstencion-de-mexico-ante-la-oea-y-descarta-intervenir-en-la-crisis-de-nicaragua-OM22959474

Durante la entrega, el alcalde Fernando Orozco Lara señaló que el vehículo permaneció en el municipio y aseguró que los premios fueron otorgados conforme a los resultados del sorteo. Destacó además que entre los participantes hubo visitantes de otros municipios y estados, reflejo de la convocatoria que mantiene la feria.

La rifa también dejó como ganadora a Valeria Verenice Villegas Murillo, ama de casa originaria de Matamoros, Coahuila, quien obtuvo el premio de una motocicleta, aunque optó por recibir el equivalente económico.

Villegas Murillo relató que desde hace alrededor de 15 años acude a las festividades de Parras, por lo que en esta edición su visita terminó con una recompensa inesperada.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/advierte-policia-cibernetica-de-coahuila-ante-fraudes-antes-de-transferir-detente-y-verifica-LM22957815

El reparto incluyó además pantallas de 32 y 55 pulgadas, así como una bocina amplificada, cuyos ganadores fueron Emma Espinoza Ruiz, Fabián Espericueta Castillo y Aldair Amador Flores García.

La entrega puso punto final a una de las principales actividades de la Feria de la Uva y el Vino, que nuevamente reunió a visitantes de distintas regiones en Parras.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Pueblos Mágicos
Concursos
Sorteos

Localizaciones


Parras de la Fuente

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Cole y Harfuch: Amigo del alma

Cole y Harfuch: Amigo del alma
true

Coahuila: Será Lenin Pérez candidato de UDC a la alcaldía de Acuña
true

POLITICÓN: ¿Quién se anima en Morena a entrarle? PRI ‘amarra’ Saltillo, Torreón y Monclova con Javier Díaz, Riquelme y Carlos Villarreal
Las escuelas de la región carbonífera de Coahuila se alistan para recibir a los alumnos en el inicio del ciclo escolar 2026-2027.

Regresan a clases casi 7 mil alumnos de primaria en la región carbonífera de Coahuila
El ejemplo muestra un mensaje enviado desde un número desconocido que asegura ser un familiar.

Advierte Policía Cibernética de Coahuila ante fraudes: ‘antes de transferir, detente y verifica’
La nueva playera oficial apuesta por un diseño colorido y alejado de los tonos institucionales de Pollo Feliz, pensado para que los corredores puedan utilizarla también fuera de la competencia.

Carrera Feliz 2026 en Saltillo: fecha, ruta, categorías y costo del kit
Una mujer mayor sostiene a su gato en brazos, sentada junto a sus pertenencias delante de un edificio residencial que sufrió importantes daños en un ataque nocturno ruso, en Kiev, Ucrania, el 20 de agosto de 2026.

Un ataque con misiles rusos contra la capital de Ucrania deja al menos 14 muertos y 33 heridos
También podrían alcanzar a gobiernos, bancos, empresas, instituciones financieras, aeropuertos y otras entidades que, a juicio de Washington, continúen proporcionando respaldo económico o comercial a Teherán.

Trump anuncia el ‘Día D económico’ contra Irán, ‘la operación económica más aplastante jamás realizada’