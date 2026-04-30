Entrega Javier Díaz ocho nuevos camiones recolectores para fortalecer limpieza en Saltillo

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, encabezó la entrega de ocho camiones recolectores de basura, así como un montacargas y una máquina soldadora, con el objetivo de fortalecer el servicio de limpieza urbana y mantenerlo entre los mejores a nivel nacional. Durante el evento, el edil destacó que esta inversión, que supera los 31 millones de pesos, fue posible gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, a quien reconoció como un aliado de la capital del estado.

“Hoy damos un paso hacia una ciudad más ordenada, más limpia y más digna para todas y todos”, expresó Díaz González. “Saltillo exige que estemos a la altura en todos los frentes: con seguridad, orden, limpieza, infraestructura adecuada”, agregó. El Alcalde también aprovechó la ocasión para reconocer la labor diaria del personal de limpieza del Gobierno Municipal, encargado de la recolección y disposición final de los residuos generados en la ciudad.

Por su parte, el director de Servicios Públicos, Aníbal Soberón Rodríguez, señaló que con esta entrega se fortalece la capacidad operativa del área. Explicó que el parque vehicular destinado a la recolección de basura pasó de 47 a 55 unidades, lo que permitirá ampliar las rutas de 144 a 148, con una recolección promedio diaria de 900 toneladas de residuos. Detalló que los nuevos camiones cuentan con capacidad de nueve toneladas cada uno y están equipados con sistema de sellado antifugas, mientras que el montacargas tiene una capacidad de 3 mil 500 kilogramos, lo que facilitará las labores en los centros de operación.

“Esta entrega que nos hace el alcalde Javier Díaz González representa una respuesta clara y decidida ante el crecimiento urbano que experimenta Saltillo y, con ello, el incremento en la demanda de servicios públicos”, comentó Soberón Rodríguez. En representación del personal de recolección, el chofer del segundo turno, César Guzmán, agradeció el apoyo brindado por la administración municipal. “Todos los días salimos a trabajar para mantener a Saltillo limpio, ordenado y bonito; con este apoyo que recibimos podremos realizar nuestra labor de una manera más segura y rápida”, señaló.

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