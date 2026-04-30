Entrega Javier Díaz ocho nuevos camiones recolectores para fortalecer limpieza en Saltillo

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Saltillo
/ 30 abril 2026
    Entrega Javier Díaz ocho nuevos camiones recolectores para fortalecer limpieza en Saltillo
    Las rutas de recolección crecieron de 144 a 148, informó el Alcalde durante el evento. CORTESÍA

La inversión total supera los 31 millones de pesos; amplía rutas y número de unidades de recolección de basura

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, encabezó la entrega de ocho camiones recolectores de basura, así como un montacargas y una máquina soldadora, con el objetivo de fortalecer el servicio de limpieza urbana y mantenerlo entre los mejores a nivel nacional.

Durante el evento, el edil destacó que esta inversión, que supera los 31 millones de pesos, fue posible gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, a quien reconoció como un aliado de la capital del estado.

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“Hoy damos un paso hacia una ciudad más ordenada, más limpia y más digna para todas y todos”, expresó Díaz González. “Saltillo exige que estemos a la altura en todos los frentes: con seguridad, orden, limpieza, infraestructura adecuada”, agregó.

El Alcalde también aprovechó la ocasión para reconocer la labor diaria del personal de limpieza del Gobierno Municipal, encargado de la recolección y disposición final de los residuos generados en la ciudad.

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Por su parte, el director de Servicios Públicos, Aníbal Soberón Rodríguez, señaló que con esta entrega se fortalece la capacidad operativa del área. Explicó que el parque vehicular destinado a la recolección de basura pasó de 47 a 55 unidades, lo que permitirá ampliar las rutas de 144 a 148, con una recolección promedio diaria de 900 toneladas de residuos.

Detalló que los nuevos camiones cuentan con capacidad de nueve toneladas cada uno y están equipados con sistema de sellado antifugas, mientras que el montacargas tiene una capacidad de 3 mil 500 kilogramos, lo que facilitará las labores en los centros de operación.

$!Con estas acciones se busca mantener el servicio de limpieza entre los mejores del país.
Con estas acciones se busca mantener el servicio de limpieza entre los mejores del país. CORTESÍA

“Esta entrega que nos hace el alcalde Javier Díaz González representa una respuesta clara y decidida ante el crecimiento urbano que experimenta Saltillo y, con ello, el incremento en la demanda de servicios públicos”, comentó Soberón Rodríguez.

En representación del personal de recolección, el chofer del segundo turno, César Guzmán, agradeció el apoyo brindado por la administración municipal. “Todos los días salimos a trabajar para mantener a Saltillo limpio, ordenado y bonito; con este apoyo que recibimos podremos realizar nuestra labor de una manera más segura y rápida”, señaló.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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