Entrega Javier Díaz techumbre de 1.3 mdp en kínder de Saltillo

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Saltillo
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    Entrega Javier Díaz techumbre de 1.3 mdp en kínder de Saltillo
    La nueva techumbre permitirá realizar actividades deportivas, culturales y cívicas sin que las condiciones climáticas representen un obstáculo. CORTESÍA

La obra representó una inversión superior a 1.3 millones de pesos y busca mejorar la infraestructura del plantel educativo

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, entregó una techumbre en el Jardín de Niños Narciso Mendoza, ubicado en la colonia Puerto de la Virgen, con una inversión superior a 1.3 millones de pesos, para mejorar las condiciones en las que las niñas y los niños realizan sus actividades escolares.

Durante la entrega, el presidente municipal destacó que estas obras contribuyen a fortalecer la infraestructura educativa y permiten que el alumnado cuente con espacios protegidos para desarrollar actividades deportivas, culturales y cívicas.

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“Esta techumbre va a ayudar muchísimo a las niñas y los niños para poder hacer diferentes actividades deportivas, culturales y cívicas, pero sobre todo para protegerse ante cualquier inclemencia del tiempo, lo que se traduce en calidad educativa”, expresó.

Asimismo, Díaz González señaló que, como lo anunció el gobernador Manolo Jiménez Salinas, en 2027 se realizará una inversión sin precedentes en Saltillo para la construcción de techumbres en planteles educativos.

“Y como ya lo anunció el gobernador Manolo Jiménez Salinas, en 2027 se hará una inversión sin precedentes en el municipio de Saltillo para la construcción de techumbres, porque, sin duda alguna, es el mejor aliado de la educación”, afirmó.

Antonio Nerio Maltos, director de Infraestructura y Obra Pública, informó que la obra se construyó en una superficie de 144 metros cuadrados e incluye una cubierta de lámina canalada, sistema de bajadas pluviales, instalación eléctrica para iluminación y un sistema de pararrayos.

El funcionario señaló que estas acciones forman parte de los trabajos para mejorar la infraestructura de los planteles y ofrecer mejores condiciones a las comunidades escolares.

Por su parte, Susana Aracely Alvarado Veloz, directora del Jardín de Niños Narciso Mendoza, agradeció a las autoridades municipales por atender la solicitud de la comunidad educativa.

$!El alcalde destacó que estas obras contribuyen a mejorar la calidad educativa.
El alcalde destacó que estas obras contribuyen a mejorar la calidad educativa. CORTESÍA

“Gracias por escuchar nuestra solicitud, por atender nuestra necesidad y, sobre todo, por demostrar con hechos que la educación y la niñez son una prioridad. Esta obra, más que una mejora en nuestra infraestructura, representa seguridad, bienestar, dignidad y mejores oportunidades para nuestros pequeños”, expresó.

En representación del alumnado, la estudiante Dalett Amairany Cepeda Cabrera también agradeció al alcalde por la construcción de la techumbre y destacó su utilidad para las actividades del plantel.

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En la entrega estuvieron presentes Alina Lorena Arreola González, directora general de Educación Preescolar, en representación del secretario de Educación de Coahuila, Emanuel Garza Fishburn; Mitchel Márquez de Luna, regidor presidente de la Comisión de Educación, y Ernesto Siller Torres, director de Desarrollo Social.

Con esta obra, el Gobierno Municipal busca mejorar los espacios educativos y brindar a las niñas y los niños condiciones más adecuadas para su desarrollo escolar.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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