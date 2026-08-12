Entrega Manolo Jiménez a jóvenes de Coahuila Súper Becas Internacionales 2026

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas entregó las Súper Becas Internacionales 2026 a jóvenes coahuilenses que realizarán estancias y estudios en instituciones educativas de alto nivel en distintos países, como parte de una estrategia para ampliar sus oportunidades de formación y desarrollo profesional. En el marco del Día Internacional de la Juventud, el Mandatario estatal destacó que este programa surgió como uno de sus compromisos de campaña y busca evitar que estudiantes con talento tengan que renunciar a una experiencia académica internacional por falta de recursos para cubrir gastos de traslado, estancia y manutención.

“Me da mucho gusto que se esté cristalizando este compromiso, porque los jóvenes, en su época universitaria, están construyendo su presente y su futuro profesional. Tener la oportunidad de irse a otro país les abre todo tipo de horizontes y puede ser la oportunidad de su vida”, expresó.

EXPERIENCIA INTERNACIONAL PARA IMPULSAR SU DESARROLLO Jiménez Salinas señaló que una estancia académica fuera del País puede convertirse en un factor determinante para el crecimiento profesional de las nuevas generaciones, al permitirles adquirir conocimientos, establecer contactos, participar en proyectos, desarrollar emprendimientos y acceder posteriormente a nuevas oportunidades laborales. Felicitó a las y los beneficiarios por haber obtenido la beca y consideró que estudiar en el extranjero representa un valor agregado para su preparación universitaria y para las metas profesionales que se planteen. Los jóvenes realizarán estancias, estudios y programas académicos en países como Argentina, Brasil, Chile, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Francia, Indonesia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Singapur, entre otros destinos.

El Gobernador anunció que las Súper Becas Internacionales tendrán continuidad durante los próximos años de su administración, con la intención de ampliar el número de beneficiarios y alcanzar a estudiantes de las distintas regiones de Coahuila. FORMACIÓN DE NUEVAS GENERACIONES El Mandatario estatal indicó que el programa forma parte de una estrategia integral dirigida a las juventudes, en la que participan Inspira Coahuila, el Instituto Estatal de la Juventud, la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, la Secretaría de Educación y Mejora Coahuila. “Si queremos que este Estado siga siendo uno de los más desarrollados del País, uno de los más seguros y uno de los que tiene mayor calidad de vida de todo México, ocupamos chavas y chavos preparados, profesionistas que le entren con todo”, manifestó.

Añadió que quienes hoy reciben este respaldo podrán convertirse en los próximos años en responsables de empresas, instituciones, proyectos de emprendimiento, espacios educativos y distintas áreas de la administración pública. Jiménez Salinas convocó a las y los estudiantes a aprovechar al máximo la experiencia, representar con orgullo a Coahuila y regresar con nuevos conocimientos que puedan aplicar en beneficio de sus comunidades.

Finalmente, con motivo del Día Internacional de la Juventud, felicitó a las nuevas generaciones del estado y las llamó a continuar trabajando por sus objetivos y a aprovechar las oportunidades que contribuyan a su desarrollo.

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