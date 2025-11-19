Entrega secretario de Gobierno Segundo Informe de Manolo Jiménez al Congreso

Al mediodía de este miércoles, el secretario de Gobierno de Coahuila, Óscar Pimentel, entregó al Congreso del Estado el volumen impreso del Segundo Informe de Gobierno del gobernador Manolo Jiménez Salinas. La entrega se realizó previo a la fecha acordada por el legislativo, para que el mandatario acuda a rendir su informe ante el pleno. TE PUEDE INTERESAR: IMSS Coahuila promueve la vasectomía como método seguro

Pimentel González acudió acompañado por Blas José Flores, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos; Diego Rodríguez, subsecretario general de Gobierno y de Comunicación Institucional; y Elsa Laura León, secretaria técnica y de Planificación. El grupo fue recibido por la diputada Luz Elena Morales, presidenta de la Junta de Gobierno, junto con legisladores que integran dicho órgano. El secretario de Gobierno detalló que el informe está organizado en los ejes de orden y seguridad, Coahuila global, desarrollo humano, infraestructura sostenible y ciudadanía y buen gobierno. Además, anunció que el Gobernador acudirá al pleno el 24 de noviembre para emitir su mensaje, en el que puntualizará las acciones realizadas en materia de seguridad, desarrollo económico, estabilidad y calidad de vida. Señaló que este ejercicio es parte del compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, y subrayó que el documento entregado refleja el trabajo de gobierno y las expectativas de mejora en infraestructura, salud, programas sociales, empleo y servicios en todas las regiones del estado.