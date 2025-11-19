Entrega secretario de Gobierno Segundo Informe de Manolo Jiménez al Congreso

Saltillo
/ 19 noviembre 2025
    Entrega secretario de Gobierno Segundo Informe de Manolo Jiménez al Congreso
    Óscar Pimentel entrega al Congreso el documento que resume un año de acciones del gobierno estatal. FOTO: VANGUARDIA/FACEBOOK

Tras la entrega del documento oficial al Congreso, el Gobernador acudirá al pleno el 24 de noviembre, para detallar avances en seguridad, economía y programas sociales

Al mediodía de este miércoles, el secretario de Gobierno de Coahuila, Óscar Pimentel, entregó al Congreso del Estado el volumen impreso del Segundo Informe de Gobierno del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

La entrega se realizó previo a la fecha acordada por el legislativo, para que el mandatario acuda a rendir su informe ante el pleno.

TE PUEDE INTERESAR: IMSS Coahuila promueve la vasectomía como método seguro

$!Legisladores de la Junta de Gobierno reciben el volumen impreso del Segundo Informe.
Legisladores de la Junta de Gobierno reciben el volumen impreso del Segundo Informe. FOTO: VANGUARDIA/FACEBOOK

Pimentel González acudió acompañado por Blas José Flores, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos; Diego Rodríguez, subsecretario general de Gobierno y de Comunicación Institucional; y Elsa Laura León, secretaria técnica y de Planificación. El grupo fue recibido por la diputada Luz Elena Morales, presidenta de la Junta de Gobierno, junto con legisladores que integran dicho órgano.

El secretario de Gobierno detalló que el informe está organizado en los ejes de orden y seguridad, Coahuila global, desarrollo humano, infraestructura sostenible y ciudadanía y buen gobierno.

Además, anunció que el Gobernador acudirá al pleno el 24 de noviembre para emitir su mensaje, en el que puntualizará las acciones realizadas en materia de seguridad, desarrollo económico, estabilidad y calidad de vida.

Señaló que este ejercicio es parte del compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, y subrayó que el documento entregado refleja el trabajo de gobierno y las expectativas de mejora en infraestructura, salud, programas sociales, empleo y servicios en todas las regiones del estado.

$!Tras la entrega del documento oficial al Congreso, el Gobernador acudirá al pleno para detallar avances en seguridad, economía y programas sociales.
Tras la entrega del documento oficial al Congreso, el Gobernador acudirá al pleno para detallar avances en seguridad, economía y programas sociales. FOTO: VANGUARDIA/FACEBOOK

TE PUEDE INTERESAR: Propone diputada reconocer el ‘parto humanizado’ como derecho en Coahuila

Por su parte, Luz Elena Morales reconoció el compromiso del Gobernador por impulsar políticas públicas que generan confianza, atraen inversión y fortalecen la seguridad, colocando a las personas en el centro de las decisiones públicas.

“Su gobierno ha marcado un paso decidido que se refleja en principios más fuertes, escuelas seguras, obras estratégicas y programas sociales que realmente transforman los entornos de quien más lo necesita”.

Temas


Informe De Gobierno

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


CONGRESO DE COAHUILA

true

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Instalaciones de AHMSA en Monclova permanecen detenidas desde 2023, a la espera de que el Juzgado de Concursos Mercantiles autorice la subasta para definir su futuro y el de miles de trabajadores.

A un año de la quiebra, AHMSA sigue sin comprador y la industria del acero enfrenta un escenario incierto
Personas cercanas al exfuncionario abarrotaron la iglesia San Pablo Apóstol para dar el último adiós.

Familiares, amigos y funcionarios de todos los partidos despiden al exregidor Alberto Leyva, en Saltillo

true

Coahuila: La educación dual debe avanzar con más rapidez
true

Legado de AMLO a Andy: El poder. Los papás en los gobiernos de México. Episodio 2
Reiteró que su participación en la marcha responde a inquietudes generacionales y no a intereses partidistas.

Impulsor de la marcha Z abandona México tras acusar persecución del gobierno
El encargado de la Vocalía Ejecutiva del INE, Miguel Castillo Morales, pronostica una baja participación en la próxima elección de diputados locales en Coahuila.

INE Coahuila prevé participación menor al 50 por ciento en elecciones del 2026
Realizar actividad física por la noche es una práctica cada vez más común entre personas con horarios ajustados.

¿Entrenar de noche afecta tu descanso? La verdad detrás del ejercicio antes de dormir
true

¿Por qué el gobierno de la 4T no dice nada del Bloque Negro?