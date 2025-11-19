Propone diputada reconocer el ‘parto humanizado’ como derecho en Coahuila

Partiendo de las manifestaciones de violencia obstétrica contra mujeres, la diputada Guadalupe Oyervides presentó este miércoles dos iniciativas para reformar la Ley de Protección a la Maternidad de Coahuila y la Ley Estatal de Salud.

Esto con el fin de reconocer el “parto humanizado” como un derecho de las mujeres y una obligación de los establecimientos de salud en Coahuila.

La primera propuesta plantea adicionar fracciones a los artículos 4 y 21 de la Ley de Protección a la Maternidad, incorporando el concepto de “parto humanizado” y estableciendo que toda mujer tiene derecho a recibir atención conforme a estos protocolos, en línea con la Ley General de Salud, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016.

En la iniciativa de reforma a la Ley Estatal de Salud, se propone que la atención materno-infantil incluya la obligación de garantizar el parto humanizado, entendido como un modelo que ajusta la asistencia médica a la cultura, creencias y expectativas de cada mujer, respetando su dignidad y sus derechos, así como los de la persona recién nacida, y evitando prácticas invasivas o medicación no justificada.

Oyervides señaló que la violencia obstétrica es una de las formas más graves de violencia contra las mujeres, por la condición sistemática e institucionalizada que reside en su naturaleza, y recordó que muchas mujeres la experimentan mediante gritos, regaños, presión para aceptar métodos anticonceptivos o la falta de información durante el parto.

El concepto de “parto humanizado”, explicó, se vincula con los esfuerzos para erradicar la violencia obstétrica en México. Su incorporación en la legislación estatal busca fortalecer la protección de los derechos humanos de las mujeres y consolidar un modelo de atención que privilegie el respeto, la autonomía y la dignidad.

Este modelo reconoce a la madre, al padre y a la o el recién nacido como protagonistas del proceso, evita intervenciones innecesarias, favorece la libertad de movimiento durante el trabajo de parto y prioriza el contacto inmediato entre madre e hija o hijo.

De aprobarse, las reformas sentarían las bases para transformar la atención al parto en las instituciones públicas y privadas, así como para garantizar que las mujeres decidan cómo desean vivir su embarazo, parto y puerperio.

Según la diputada, estas medidas forman parte del compromiso legislativo para combatir todas las formas de violencia contra las mujeres en la entidad.