IMSS Coahuila promueve la vasectomía como método seguro

En el marco del Día Mundial de la Vasectomía, que se conmemora este 21 de noviembre, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila invitó a hombres derechohabientes y población en general a considerar la vasectomía como una alternativa rápida, segura y definitiva de planificación familiar.

El coordinador auxiliar de Primer Nivel de Atención de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, doctor Fidel Alejandro Hernández Rodríguez, destacó que noviembre es el Mes de la Salud Integral del Hombre, por lo que se intensifican acciones preventivas enfocadas en esta población, incluida la difusión de este procedimiento.

Señaló que el Seguro Social reafirma su compromiso con el derecho de hombres y mujeres a decidir libremente el número de hijos que desean tener. Recordó que la vasectomía forma parte de la oferta gratuita de métodos anticonceptivos disponibles para público en general, independientemente de la afiliación al IMSS, a través de los módulos de Planificación Familiar.

Hernández Rodríguez explicó que se trata de una cirugía ambulatoria que dura entre 10 y 15 minutos, se realiza en un área especializada y presenta riesgos mínimos. Al no requerir hospitalización, el paciente puede retirarse por su propio pie y el método evita embarazos no planeados en la pareja.

Para acceder al procedimiento, los interesados pueden solicitar información con su médico familiar o en los servicios de Medicina Preventiva, donde recibirán orientación y requisitos.

$!Las acciones se intensifican como parte del Mes de la Salud Integral del Hombre en noviembre.
Las acciones se intensifican como parte del Mes de la Salud Integral del Hombre en noviembre. FOTO: CORTESÍA

Actualmente, el IMSS realiza vasectomías en 11 unidades médicas del estado. En la región Norte se ofrecen en el HGZ No. 92, las UMF No. 81 y 87 de Ciudad Acuña y la UMF No. 79 de Piedras Negras. En La Laguna, en el HGZ No. 16 y la UMAA No. 90 de Torreón; en la región Centro, en el HGZ No. 7 de Monclova. En la zona Sureste, en el HGZ No. 2, UMF No. 82 y No. 73 de Saltillo, así como en la UMF No. 88 de Ramos Arizpe.

Finalmente, el médico invitó a quienes estén interesados a acudir a la unidad médica más cercana para recibir orientación sobre los métodos disponibles, reiterando que son completamente gratuitos para la población abierta.

