Entregan techumbre en COBAC de Saltillo con inversión de 4.3 mdp

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 17 marzo 2026
    Entregan techumbre en COBAC de Saltillo con inversión de 4.3 mdp
    El proyecto beneficia directamente a 1,100 estudiantes del plantel.

Autoridades destacaron la importancia de impulsar infraestructura educativa

Como parte del trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, la estrategia Mejora Coahuila y el Ayuntamiento de Saltillo, se llevó a cabo la entrega de una techumbre en el COBAC “Lic. Juan Francisco Ealy Ortiz”, obra que beneficiará directamente a la comunidad estudiantil con una inversión superior a los 4.3 millones de pesos.

En representación del gobernador, el coordinador de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, destacó que este tipo de acciones reflejan el compromiso de las autoridades por fortalecer la educación y generar mejores condiciones para las y los jóvenes del estado.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/anuncian-nueva-beca-de-10-mil-pesos-para-personas-con-discapacidad-en-coahuila-GP19611465

“Que esta techumbre sea de gran beneficio para toda la comunidad educativa. Nosotros vamos a seguir trabajando juntos por Coahuila; próximamente estaremos visitándolos para traer más programas de becas, microcréditos y mayores oportunidades, porque nuestro gobernador impulsa acciones en favor de la juventud”, expresó.

Por su parte, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, reiteró que su administración continuará impulsando obras y programas que impacten de manera positiva en el sector educativo, al considerar que las y los jóvenes son pieza clave para el desarrollo del estado.

“Trabajamos en equipo, atendiendo las necesidades de nuestra comunidad y de nuestros jóvenes, que son el presente de Coahuila. Estas obras permiten que cuenten con mejores condiciones para realizar sus actividades dentro del plantel”, señaló.

$!Autoridades destacaron la importancia de impulsar infraestructura educativa.
Autoridades destacaron la importancia de impulsar infraestructura educativa.

En representación de la comunidad estudiantil, la alumna Nataly Denisse Peña Moreno agradeció la realización de esta obra, al destacar que permitirá el desarrollo de más actividades al aire libre en condiciones dignas y seguras.

“Esta obra fortalece la infraestructura de nuestra institución y mejora significativamente los espacios del plantel. Agradecemos al gobernador por su compromiso con la educación y por impulsar acciones que benefician a nuestra comunidad”, mencionó.

La obra consistió en la construcción de un arco-techo estructural de 504 metros cuadrados, el cual beneficiará a mil 100 alumnos del turno único, quienes ahora cuentan con un espacio adecuado para actividades cívicas, deportivas y recreativas.

Durante la jornada, también se realizó la entrega de equipo deportivo y se contó con la presencia de la unidad “Amor en Movimiento”, que brindó servicios de atención dental, médica y oftalmológica a estudiantes y personal educativo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/convenio-abre-acceso-a-programas-de-mejora-coahuila-para-comercios-del-centro-historico-FJ19320588

En el evento estuvieron presentes el diputado local Álvaro Moreira Valdés; el director general del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa, Julio Iván Long Hernández; el director general del COBAC, Leonardo Jiménez Camacho; la subsecretaria de Educación Media Superior, Xanin García Posada; el director de Desarrollo Social, Ernesto Siller Torres; así como el director del plantel, Tizoc García Ramírez, entre otros funcionarios y personal del equipo Mejora.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Escuelas

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Operativos conjuntos han permitido detectar irregularidades en el traslado de ganado en Coahuila.

Refuerzan vigilancia contra abigeato en Coahuila; aplican multas cercanas al millón de pesos
Autoridades estatales y municipales presentaron un programa integral para fortalecer la inclusión en Monclova.

Amplía Coahuila cobertura de apoyos para personas con discapacidad
Coahuila se ubica entre las entidades con mayor abandono en educación media superior en el país.

Coahuila, décimo en abandono escolar en nivel Medio Superior
Los precios de la gasolina se han disparado en las últimas semanas, en Eagle Pass, al igual que en el resto de los Estados Unidos.

Se disparan los precios de la gasolina en Eagle Pass
Autoridades municipales presentaron el Juego con Causa 2026 en apoyo a personas con autismo.

Saltillo anuncia Juego con Causa 2026: Saraperos vs Acereros apoyará a personas con autismo

Aficionados mexicanos de Saltillo le entregaron un sarape a Pato O’Ward en Arlington 2026.

¿Cómo un sarape de Saltillo se volvió viral en el GP de Arlington 2026 de Pato O’Ward?
Pese a la liberación del joven, no se confirmó el cierre del caso ni una exoneración.

Liberan a joven detenido por agresión en Múzquiz; investigación sigue abierta
Un cuerno a los cuernos

Un cuerno a los cuernos