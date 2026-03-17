Entregan techumbre en COBAC de Saltillo con inversión de 4.3 mdp

Como parte del trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, la estrategia Mejora Coahuila y el Ayuntamiento de Saltillo, se llevó a cabo la entrega de una techumbre en el COBAC “Lic. Juan Francisco Ealy Ortiz”, obra que beneficiará directamente a la comunidad estudiantil con una inversión superior a los 4.3 millones de pesos. En representación del gobernador, el coordinador de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, destacó que este tipo de acciones reflejan el compromiso de las autoridades por fortalecer la educación y generar mejores condiciones para las y los jóvenes del estado.

“Que esta techumbre sea de gran beneficio para toda la comunidad educativa. Nosotros vamos a seguir trabajando juntos por Coahuila; próximamente estaremos visitándolos para traer más programas de becas, microcréditos y mayores oportunidades, porque nuestro gobernador impulsa acciones en favor de la juventud”, expresó. Por su parte, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, reiteró que su administración continuará impulsando obras y programas que impacten de manera positiva en el sector educativo, al considerar que las y los jóvenes son pieza clave para el desarrollo del estado. “Trabajamos en equipo, atendiendo las necesidades de nuestra comunidad y de nuestros jóvenes, que son el presente de Coahuila. Estas obras permiten que cuenten con mejores condiciones para realizar sus actividades dentro del plantel”, señaló.

En representación de la comunidad estudiantil, la alumna Nataly Denisse Peña Moreno agradeció la realización de esta obra, al destacar que permitirá el desarrollo de más actividades al aire libre en condiciones dignas y seguras. “Esta obra fortalece la infraestructura de nuestra institución y mejora significativamente los espacios del plantel. Agradecemos al gobernador por su compromiso con la educación y por impulsar acciones que benefician a nuestra comunidad”, mencionó. La obra consistió en la construcción de un arco-techo estructural de 504 metros cuadrados, el cual beneficiará a mil 100 alumnos del turno único, quienes ahora cuentan con un espacio adecuado para actividades cívicas, deportivas y recreativas. Durante la jornada, también se realizó la entrega de equipo deportivo y se contó con la presencia de la unidad “Amor en Movimiento”, que brindó servicios de atención dental, médica y oftalmológica a estudiantes y personal educativo.

En el evento estuvieron presentes el diputado local Álvaro Moreira Valdés; el director general del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa, Julio Iván Long Hernández; el director general del COBAC, Leonardo Jiménez Camacho; la subsecretaria de Educación Media Superior, Xanin García Posada; el director de Desarrollo Social, Ernesto Siller Torres; así como el director del plantel, Tizoc García Ramírez, entre otros funcionarios y personal del equipo Mejora.

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