Destacan disciplina deportiva de Javier Díaz en ciclo de conferencias, en Saltillo

La constancia y disciplina que marcaron la trayectoria deportiva del alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, fueron destacadas por su exentrenadora de natación, Lucha de la Peña, durante el ciclo de conferencias “Educación Física y Deporte: Formación, Transformación Social y Desarrollo Integral”, dirigido a docentes de educación física. De la Peña recordó los años en que Díaz González entrenaba desde niño, con intensas jornadas que cumplía pese a las condiciones climáticas y el cansancio, hasta llegar a Estados Unidos y representar a México en dos ediciones de los Juegos Olímpicos.

“Se los cuento porque Javier no se convirtió en quien es solo en la alberca. Ahí aprendió disciplina, constancia, a no rendirse. Eso es lo que ustedes enseñan todos los días”, expresó la exentrenadora ante los asistentes. Luego de encabezar la declaratoria inaugural de la jornada, el Alcalde ofreció la primera ponencia, titulada “Mi coach, mi impulso”, en la que compartió experiencias de su trayectoria deportiva y reflexionó sobre la influencia que ha tenido el deporte en su vida personal y profesional.

Díaz González recordó el esfuerzo y las vivencias que le permitieron representar a México en competencias internacionales, incluidos los Juegos Olímpicos de Sídney 2000 y Atenas 2004. “Creemos firmemente que la educación física y el deporte son dos aspectos importantes en el desarrollo integral de las personas y que ayudan a conformar una mejor comunidad”, señaló.

El Edil también destacó que su administración trabaja, en coordinación con la iniciativa privada y la sociedad civil, en el rescate de espacios públicos y la promoción del deporte en todos los niveles. Asimismo, se sumó al reconocimiento realizado por Lucha de la Peña a las y los docentes de educación física, a quienes exhortó a sentirse orgullosos de su labor diaria y de la contribución que realizan a la formación integral de niñas, niños y jóvenes.

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