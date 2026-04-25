¡Es hoy, es hoy! Rondalla de Saltillo ofrecerá concierto de gala en el templo de San Francisco, con entrada libre
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Presentación musical gratuita reunirá tradición y talento universitario este sábado por la noche en emblemático recinto del Centro Histórico
La internacional Rondalla de Saltillo de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro se presentará en un concierto de gala que promete una velada llena de música romántica y tradición.
El evento se llevará a cabo hoy sábado 25 de abril a las 20:00 horas en el templo de San Francisco, un espacio emblemático que servirá como escenario para este encuentro cultural abierto al público.
La presentación forma parte de las actividades impulsadas por la Diócesis de Saltillo, que busca promover eventos artísticos accesibles para la comunidad, en un entorno que combina historia, arquitectura y expresión musical.
El acceso será completamente libre, por lo que se invita a familias, jóvenes y amantes de la música a disfrutar de este recital interpretado por una de las agrupaciones más representativas de la región.