¡Es hoy, es hoy! Rondalla de Saltillo ofrecerá concierto de gala en el templo de San Francisco, con entrada libre

La internacional Rondalla de Saltillo de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro se presentará en un concierto de gala que promete una velada llena de música romántica y tradición.

El evento se llevará a cabo hoy sábado 25 de abril a las 20:00 horas en el templo de San Francisco, un espacio emblemático que servirá como escenario para este encuentro cultural abierto al público.