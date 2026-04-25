¡Es hoy, es hoy! Rondalla de Saltillo ofrecerá concierto de gala en el templo de San Francisco, con entrada libre

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 25 abril 2026
    ¡Es hoy, es hoy! Rondalla de Saltillo ofrecerá concierto de gala en el templo de San Francisco, con entrada libre
    Integrantes de la Rondalla de Saltillo listos para su presentación especial. CORTESÍA

Presentación musical gratuita reunirá tradición y talento universitario este sábado por la noche en emblemático recinto del Centro Histórico

La internacional Rondalla de Saltillo de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro se presentará en un concierto de gala que promete una velada llena de música romántica y tradición.

El evento se llevará a cabo hoy sábado 25 de abril a las 20:00 horas en el templo de San Francisco, un espacio emblemático que servirá como escenario para este encuentro cultural abierto al público.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/ofrece-diocesis-de-saltillo-apoyo-emocional-orientacion-juridica-y-guia-espiritual-a-costos-accesibles-JG20261495

La presentación forma parte de las actividades impulsadas por la Diócesis de Saltillo, que busca promover eventos artísticos accesibles para la comunidad, en un entorno que combina historia, arquitectura y expresión musical.

El acceso será completamente libre, por lo que se invita a familias, jóvenes y amantes de la música a disfrutar de este recital interpretado por una de las agrupaciones más representativas de la región.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Conciertos
Música

Organizaciones


Diócesis De Saltillo

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Lágrimas de emoción

Lágrimas de emoción
NosotrAs: Y la exigencia de ser suficientes

NosotrAs: Y la exigencia de ser suficientes
true

POLITICÓN: ¿Traiciona Morena en Coahuila criterio sagrado en ‘pluris’?
Saltillo es la cuarta ciudad del País con menor percepción de inseguridad entre los ciudadanos.

Menos saltillenses perciben inseguridad en su entorno: Inegi
Especialistas advierten posibles riesgos a la salud por presencia de metales pesados en el aire.

Coahuila: Detectan metales posiblemente tóxicos en aire de Ramos Arizpe; advierten riesgos a salud
La riña tiene ya muchos años.

Riña termina en disparos de arma de fuego, en Saltillo
Encargados del cine reutilizarían los botes de palomitas para revenderlos posteriormente a otros clientes.

¿Es neta? Rutilizan en cine de Saltillo vasos de refresco y botes para palomitas ¡sacados de la basura!
Saraperos de Saltillo cayó por la mínima ante Tecolotes de los Dos Laredos en el primer juego de la serie en Nuevo Laredo.

Tecolotes pega primero en casa y vence 2-1 a Saraperos en el arranque de la serie