Ofrece Diócesis de Saltillo apoyo emocional, orientación jurídica y guía espiritual a costos accesibles

Este centro ofrece atención psicológica para niñas, niños, adolescentes y personas adultas, así como terapia enfocada en fortalecer relaciones de pareja y dinámicas familiares. Además, se brinda apoyo en procesos de duelo mediante tanatología, junto con asesoría legal para diversas situaciones cotidianas.

La Diócesis de Saltillo invita a la comunidad a conocer los servicios del Centro de Consulta Familiar, un espacio diseñado para brindar acompañamiento profesional y cercano en distintas áreas del bienestar personal.

También se dispone de orientación espiritual, dirigida a quienes buscan guía desde la fe en momentos de dificultad o toma de decisiones.

OPCIONES ACCESIBLES PARA CUIDADO EMOCIONAL

El servicio tiene una cuota de recuperación de 50 pesos por persona, lo que permite que más personas accedan a atención especializada. Las instalaciones se ubican en la calle Hidalgo 152, a media cuadra de la Catedral, en una zona de fácil acceso.

Para informes o citas, está disponible el teléfono 844 412 81 76. Asimismo, se cuenta con una línea de escucha inmediata en el número 844 870 39 00, pensada para quienes requieren ser atendidos de forma urgente.