Esperan resultados de laboratorio tras casos sospechosos de sarampión en secundaria de Saltillo

Saltillo
/ 13 febrero 2026
    Esperan resultados de laboratorio tras casos sospechosos de sarampión en secundaria de Saltillo
    Los casos reportados en el plantel continúan bajo vigilancia mientras se confirma el diagnóstico. ESPECIAL

Autoridades de Salud informaron que cuatro estudiantes permanecen estables y que podría tratarse de varicela

Luego de que se alertara sobre casos sospechosos de sarampión en la Secundaria Técnica Número 72 “Mario Enrique Castro Gil”, en Saltillo, la Jurisdicción Sanitaria Número 8 informó que ya se realizaron exámenes de laboratorio a los estudiantes y que los resultados podrían confirmarse la próxima semana.

El titular de la dependencia, José Raymundo Zamarripa, señaló que de manera preliminar se considera que podría tratarse de varicela, aunque precisó que se mantendrán como casos sospechosos hasta contar con la confirmación oficial.

TE PUEDE INTERESAR: Alertan por casos sospechosos de Sarampión en secundaria de Saltillo

Confirmó que son cuatro los jóvenes en observación, quienes se reportan estables y cuentan con su esquema de vacunación completo. Añadió que, hasta el momento, es la única escuela bajo vigilancia y no existen reportes de otros casos sospechosos en planteles de la ciudad.

Ante la posibilidad de contagio, en la institución se activaron filtros sanitarios. Se pidió a madres y padres de familia revisar en casa la presencia de síntomas como secreción nasal, conjuntivitis, manchas blancas en la boca o erupción cutánea, y no enviar a clases a quienes presenten dos o más de estos signos, además de acudir a valoración médica.

APLICAN FILTROS

En el acceso al plantel se mantiene la toma de temperatura, revisión de síntomas y el uso obligatorio de cubrebocas. Dentro de las aulas, el personal docente vigila posibles manifestaciones de la enfermedad. También se realizó la sanitización del plantel.

Zamarripa indicó que las recomendaciones generales se mantienen: vigilancia permanente y evitar la asistencia a clases en caso de presentar síntomas compatibles. Señaló que el cubrebocas y el uso de gel antibacterial son medidas preventivas, aunque el riesgo de contagio se mantiene latente en tanto no se descarte o confirme el diagnóstico.

Hasta el momento, la Secretaría de Educación no ha informado si se reconsiderará el uso obligatorio de cubrebocas en otros planteles de la entidad.

