Nace cría hembra de bisonte en el Museo del Desierto de Saltillo

Así lo informó Fernando Toledo, director de Desierto Viviente, quien detalló que durante la más reciente temporada reproductiva también nacieron dos borregos cimarrones.

Una cría hembra de bisonte nacida este año en el Museo del Desierto permanecerá temporalmente bajo resguardo en las instalaciones del recinto antes de ser trasladada al santuario ubicado entre los municipios de Cuatro Ciénegas y Ocampo, donde se incorporará a una población destinada a la conservación de la especie.

CUMPLIRÁ PROTOCOLOS ANTES DEL VIAJE

El directivo explicó que los tres ejemplares nacieron entre abril y mayo y permanecerán al menos un año en el Museo del Desierto para completar su desarrollo antes de definir su destino.

“Por el momento se van a quedar en las instalaciones del Museo, son pequeños, nacieron entre abril y mayo estos ejemplares y van a estar por lo menos un año aquí y posteriormente ver hacia dónde los vamos a mover”, señaló.

En el caso de la cría de bisonte, indicó que será integrada al santuario de Cuatro Ciénegas, mientras que los borregos cimarrones permanecerán en el museo, donde aún existe capacidad para ampliar el grupo.

Toledo explicó que el traslado de la hembra deberá realizarse antes de que alcance la madurez sexual, con el propósito de evitar cruces reproductivos con ejemplares emparentados.

“Yo creo que puede ser el año que viene cuando podamos iniciar el trámite. Lo complicado es subirlo al remolque; se puede hacer mediante arreo o utilizando anestesia, aunque esa es la opción que menos queremos”, comentó.

Añadió que antes del movimiento será necesario cumplir con los protocolos sanitarios establecidos, incluyendo revisiones veterinarias, medicina preventiva y la verificación de que el ejemplar no presente heridas, además de obtener los permisos correspondientes de la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila.

El director destacó que la cercanía del santuario, ubicado entre Cuatro Ciénegas y Ocampo, facilitará el traslado cuando llegue el momento de integrar a la joven bisonte a la reserva.