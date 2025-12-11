Fallece el político saltillense José Luis ‘Chelis’ García, funcionario de la Secretaría de Bienestar

“Apoyemos con algo de despensa, a cambio de un artículo hecho por los rarámuris...”, fue lo último que publicó en redes sociales el pasado 27 de noviembre.

Trece días después, el político saltillense José Luis García de la Peña dejó de existir por complicaciones en su estado de salud.

Estudió el bachillerato en la preparatoria “Doctor Mariano Narváez González” (periodo 1994-1997).

Posteriormente, cursó la licenciatura en Administración de Empresas en la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) (1997-2001).

En ese mismo plantel obtuvo su maestría en Planeación Estratégica, con especialización en Finanzas (2007-2009).

En sus últimos días, “Chelis”, como le llamaban sus allegados, fue coordinador administrativo en la Secretaría de Bienestar, de la que también fue delegado.

Fungió también como regidor del Partido Acción Nacional (PAN) —al que después renunciaría— en el Ayuntamiento de Saltillo, durante la administración del exalcalde Isidro López Villarreal (2014-2017).

Eva Flores Rocha, exconsejera estatal de dicho partido, dijo a VANGUARDIA que le recuerda más como niño que como adulto, sobre todo porque en el periodo del expresidente municipal Rosendo Villarreal Dávila (1991-1993) se convirtió en la figura emblemática de un programa de gobierno.

En entrevista, el exdirigente de Acción Nacional en la entidad y diputado local por su partido, Carlos Ulises Orta Canales, también lo ubica como una persona muy activa, de espíritu altruista, pero no muy afecto a los reflectores.

A García de la Peña le sobreviven su esposa y dos hijos, así como sus padres, José Luis García Gil y Margarita de la Peña, y su hermana, Margarita García de la Peña.

“¡Te amamos, Josecito, con todo nuestro corazón!”, expresaron este jueves las familias García Briones y García de la Peña al anunciar los funerales, que se efectuaron en Capillas del Renacimiento, a lo que seguirá una misa programada a las 11:00 horas del próximo 12 de diciembre, en la Iglesia de San Francisco.