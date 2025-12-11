Suspenden pago quincenal a 84 trabajadores del Tecnológico de Saltillo por recategorizaciones

El pago correspondiente a la última quincena de noviembre para 84 trabajadores del Instituto Tecnológico de Saltillo permanece suspendido debido a un proceso de recategorización. La directora del plantel, Ania Sánchez Ruiz, informó que la situación no es exclusiva de Saltillo y que alrededor de 800 empleados del Tecnológico Nacional de México están en la misma condición.

La confirmación ocurrió luego de que circulara una manta colocada dentro del plantel donde se señala que más de 80 trabajadores laboran bajo protesta por la falta de pago, situación que se vivió hace un año, cuando en noviembre de 2024 el retraso alcanzó hasta tres quincenas.

TE PUEDE INTERESAR: Rodada por los Derechos Humanos recorre el Centro Histórico de Saltillo

La directora señaló que, previo al inicio del proceso, se avisó con anticipación a los trabajadores la posibilidad de la suspensión del pago como en dicha ocasión, con el fin de que tomaran previsiones.

Explicó que la administración se reunió el pasado lunes en Ciudad de México con la Dirección General del TecNM y con el personal encargado del proceso para conocer los avances y generar acciones que puedan ayudar a la pronta resolución del tema.

Sánchez Ruiz señaló que ello dependerá de la Secretaría de Hacienda, pues será quien definirá la liberación de recursos. En tanto, reiteró que tienen el compromiso con los afectados de poder darles una fecha de pago con seguridad.

De acuerdo con la directiva, el compromiso es que el pago pendiente quede cubierto dentro del presente año.