Suspenden pago quincenal a 84 trabajadores del Tecnológico de Saltillo por recategorizaciones

Saltillo
/ 11 diciembre 2025
    Suspenden pago quincenal a 84 trabajadores del Tecnológico de Saltillo por recategorizaciones
    Personal administrativo del Instituto Tecnológico de Saltillo colocó una manta en las instalaciones para manifestar la suspensión del pago correspondiente a la última quincena de noviembre. FOTO: OMAR SAUCEDO/ VANGUARDIA

A nivel nacional se mantiene pendiente la dispersión de salario a más de 800 trabajadores en todo el país; la dirección general gestiona la liberación del recurso

El pago correspondiente a la última quincena de noviembre para 84 trabajadores del Instituto Tecnológico de Saltillo permanece suspendido debido a un proceso de recategorización. La directora del plantel, Ania Sánchez Ruiz, informó que la situación no es exclusiva de Saltillo y que alrededor de 800 empleados del Tecnológico Nacional de México están en la misma condición.

La confirmación ocurrió luego de que circulara una manta colocada dentro del plantel donde se señala que más de 80 trabajadores laboran bajo protesta por la falta de pago, situación que se vivió hace un año, cuando en noviembre de 2024 el retraso alcanzó hasta tres quincenas.

La directora señaló que, previo al inicio del proceso, se avisó con anticipación a los trabajadores la posibilidad de la suspensión del pago como en dicha ocasión, con el fin de que tomaran previsiones.

Explicó que la administración se reunió el pasado lunes en Ciudad de México con la Dirección General del TecNM y con el personal encargado del proceso para conocer los avances y generar acciones que puedan ayudar a la pronta resolución del tema.

Sánchez Ruiz señaló que ello dependerá de la Secretaría de Hacienda, pues será quien definirá la liberación de recursos. En tanto, reiteró que tienen el compromiso con los afectados de poder darles una fecha de pago con seguridad.

De acuerdo con la directiva, el compromiso es que el pago pendiente quede cubierto dentro del presente año.

Temas


Educación
Pagos
trabajadores

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Tec De Saltillo

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

