Fallece hombre a causa de la ingesta de thinner, en la colonia El Paraíso, en Saltillo

De acuerdo con familiares, éste llevaba un mes convaleciendo en su domicilio, donde no se pudo recuperar y este sábado, finalmente, deja de existir

La Fiscalía General del Estado investiga lo ocurrido en un domicilio de la colonia El Paraíso, en Saltillo, donde se dio el deceso de una persona de 33 años, quien presuntamente convalecía luego de que ingirió thinner.

De acuerdo con el informe de la dependencia, este sábado a las 5:40 de la tarde se les reportó la muerte de un hombre registrado en la vivienda ubicada en la esquina de las calles Pascual Orozco y Pablo González.

TE PUEDE INTERESAR: Hermano lo encuentra pendiendo sin vida en el pasillo de su casa, en el centro de Saltillo

Entre las declaraciones que dio su hermano, se indica que hace aproximadamente un mes, el hombre había tomado una botella con el solvente, lo cual le generó que sus males del salud empeoraran.

La dependencia no especifica si se acudió a atención médica en su momento, pero sí que ayer el cuerpo del infortunado hombre no soportó más y sus familiares no lograron que respondiera a sus llamados.

El hermano llamó a Emergencias y una unidad de la Cruz Roja se hizo presente, sin embargo, el equipo paramédico solamente confirmó el deceso.

No quedó más que dar parte al Ministerio Público para personal de la Fiscalía llevara a cabo el procedimiento de levantar el cuerpo y remitirlo a las instalaciones del Servicio Médico Forense y así se pueda esclarecer la causa de su muerte.

Mientras tanto, la familia ahora deberá hacerse cargo del proceso funerario y en su caso, relatar lo que ocurrió y llevó a la muerte a su ser querido.