Fallece niña de tres años en ambulancia tras complicaciones de salud, en Ramos Arizpe

La pequeña Dalet Alejandra ¨N¨, de tres años de edad, no logró llegar a un centro hospitalario y murió cuando era atendida por paramédicos de Bomberos, quienes la declararon sin vida. Este lamentable hecho, que enlutó a una familia de Ramos Arizpe, se registró en el kilómetro 14 de la carretera 57, en el tramo Saltillo-Monclova. Ángel de Jesús ¨N¨, padre de la niña, informó a las autoridades que la menor estaba diagnosticada desde su nacimiento con ataques epilépticos y con antecedentes de derrame cerebral. Señaló que durante el día se encontraban de visita con familiares en el ejido San Miguel, localizado en el kilómetro 25.

La pequeña Dalet comenzó a sentirse mal y presentó crisis convulsivas, y al no lograr reanimarla decidieron trasladarla al centro de salud del ejido Las Encinas. La médico les informó que la paciente ya presentaba un avanzado deterioro y que era necesario llevarla a Saltillo. Ángel de Jesús y sus familiares abordaron a la niña en una camioneta Ford Explorer color blanca. Fue a la altura del ejido Cañada Ancha donde se orillaron para interceptar a la ambulancia 484 de Bomberos, cuyos paramédicos confirmaron el fallecimiento.

Los alrededores de la ambulancia fueron acordonados para que Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) diera inicio con la investigación. El papá de la fallecida también mencionó que el 20 de marzo del año en curso llevaron a la menor a realizarle un electroencefalograma en el hospital Christus Muguerza, sin presentar cambios en su condición médica, por lo que los médicos les advirtieron que en cualquier momento podría fallecer. Al término de las diligencias se ordenó el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).