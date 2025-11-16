Feria de Empleo ofrecerá más de mil vacantes este 19 de noviembre en Saltillo

Saltillo
/ 16 noviembre 2025
    Feria de Empleo ofrecerá más de mil vacantes este 19 de noviembre en Saltillo
    Los interesados deberán acudir con identificación oficial, comprobante de domicilio y copias del currículum para agilizar los procesos de contratación. FOTO: SNE

El evento se realizará en Canacintra e incluye transporte gratuito desde la Alameda y preregistro en el portal del Servicio Nacional de Empleo

El Servicio Nacional de Empleo, en coordinación con la Secretaría del Trabajo de Coahuila (Setra), realizará este miércoles 19 de noviembre una Feria de Empleo con más de mil vacantes formales para la región Sureste. El evento se llevará a cabo de 9:00 a 14:00 horas en el Centro de Convenciones de Canacintra, ubicado en el bulevar Vito Alessio Robles 2888.

Para facilitar la asistencia, se habilitaron rutas de transporte gratuito con salidas desde la Alameda Zaragoza a las 9:00, 10:30 y 11:30 horas. El preregistro está disponible en la plataforma ferias.empleo.gob.mx.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo avanza en salud visual con cirugías gratuitas de cataratas

Entre las vacantes con mayores rangos salariales destacan puestos especializados en el sector industrial y de ingeniería: Ingeniería de Calidad (60 mil pesos), Ingeniería de Procesos (45 mil pesos), Profesional de Ingeniería en Proyectos (40 mil pesos), Superintendencia de Sistema de Gestión de Calidad (35 mil pesos) y Gerencia en Programas Jr. (35 mil pesos).

La feria reunirá empresas que suelen ofertar puestos operativos, técnicos y administrativos, por lo que la Setra recomienda acudir con identificación oficial, comprobante de domicilio y varias copias del currículum para agilizar los procesos con los reclutadores.

De acuerdo con la convocatoria oficial, el objetivo es acercar oportunidades de trabajo formal y facilitar el contacto directo entre los buscadores de empleo y las empresas en un solo punto.

