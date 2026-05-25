Final de la Liga MX termina en brutal golpiza y deja un joven hospitalizado en Saltillo

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    Final de la Liga MX termina en brutal golpiza y deja un joven hospitalizado en Saltillo
    Familiares del lesionado acudieron en su auxilio después de ser alertados por personas que presenciaron la agresión, trasladándolo por sus propios medios para que recibiera atención médica especializada. MARTÍN ROJAS

Familiares de la víctima lo trasladaron al Hospital General para recibir atención médica, mientras se contempla la presentación de una denuncia ante las autoridades

Un joven de 25 años resultó gravemente lesionado después de que presuntamente dos jóvenes lo golpearan en calles de la colonia Nueva Tlaxcala, debido a discrepancias surgidas durante la final de la Liga MX, en la que el equipo de su preferencia resultó derrotado, en Saltillo.

Fue alrededor de las 22:30 horas cuando el lesionado, identificado como Juan, se encontraba en una fiesta en calles de la colonia antes mencionada, donde se habría reunido con un grupo de jóvenes para ver la final del futbol mexicano.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/incendio-en-tienda-de-conveniencia-en-saltillo-moviliza-a-cuerpos-de-emergencia-tras-presunto-cortocircuito-EJ20922240

Presuntamente, al calor de las copas y la pasión por el deporte, el aficionado al equipo Pumas de la UNAM inició un conato de riña con tres hombres, lo que derivó en una pelea en la que también participó otro seguidor del mismo club.

Desafortunadamente, al verse superados en número, su compañero aficionado lo abandonó y huyó del sitio, mientras Juan recibía una brutal golpiza.

$!Tras los hechos, la víctima y sus familiares analizan la posibilidad de presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado para que se investigue la agresión y se deslinden responsabilidades.
Tras los hechos, la víctima y sus familiares analizan la posibilidad de presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado para que se investigue la agresión y se deslinden responsabilidades. MARTÍN ROJAS

Familiares del lesionado fueron avisados por los presentes, por lo que fue trasladado por sus propios medios a las instalaciones del Hospital General para recibir atención médica.

Finalmente, los afectados deberán interponer una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que se abra una carpeta de investigación y se esclarezcan los hechos.

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