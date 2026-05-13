Fiscalía fortalece prevención y cercanía con estudiantes del TecNM-Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Fiscalía fortalece prevención y cercanía con estudiantes del TecNM-Saltillo
    El fiscal Federico Fernández ofreció una conferencia de prevención y seguridad a estudiantes del TecNM-Saltillo. CORTESÍA

Conferencia impartida por Federico Fernández Montañez reunió a comunidad estudiantil para promover seguridad, denuncia ciudadana y combate a las adicciones

El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, impartió la conferencia “A Coahuila lo cuidamos todos” ante estudiantes, docentes y personal administrativo del Tecnológico Nacional de México Campus Saltillo, con el propósito de fortalecer la proximidad ciudadana y fomentar la cultura de la prevención entre la comunidad universitaria.

La charla se desarrolló en el Auditorio Tecnológico, donde se congregaron cerca de 400 asistentes interesados en conocer estrategias relacionadas con seguridad, participación ciudadana y prevención de adicciones.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-uaaan-acerca-innovacion-tecnologica-al-campo-con-conferencia-sobre-inteligencia-artificial-ND20673860

Durante su intervención, Federico Fernández Montañez destacó que una de las principales prioridades de la Fiscalía General del Estado es preservar la seguridad en Coahuila, comenzando por las instituciones educativas y su entorno.

Asimismo, reiteró la disposición de la dependencia estatal para trabajar de manera coordinada con la administración del gobernador Manolo Jiménez Salinas en acciones enfocadas en mantener un estado seguro y fortalecido.

El Fiscal también subrayó la importancia de mantener comunicación constante mediante grupos de seguridad ciudadana, herramientas que permiten realizar reportes y denuncias de manera inmediata con apoyo de corporaciones policiales de distintos niveles. Durante el evento se compartió un código QR para integrarse a estos canales de contacto.

Como anfitriona de la actividad participó la subdirectora Académica, Tere Borrego Jiménez, en representación de la directora del TecNM-Saltillo, Ania Sánchez.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Adicciones
Conferencias
Seguridad

Organizaciones


Tec De Saltillo

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Manifestación morenista contra Maru Campos

Manifestación morenista contra Maru Campos
true

Un martes cualquiera en la relación México-EU
true

POLITICÓN: Pide Attolini protección ante hostigamientos; ¿temor fundado o estrategia electoral en Coahuila?
Autoridades de Salud informaron que más de 30 mil personas en Coahuila han sido beneficiadas con esquemas de atención médica gratuita y telemedicina implementados en distintos puntos del estado.

Atención gratuita y telemedicina benefician a más de 30 mil personas en Coahuila
El precio del jitomate saladette aumentó 121.1 por ciento anual en abril, según datos del INEGI.

Saltillo: aprieta a restauranteros incremento a jitomate y otros insumos
Christian Villanueva produjo dos carreras clave en la quinta entrada.

Saraperos remonta en el cierre y vence a Charros en el arranque de la serie
Sheinbaum negó que agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos operen en territorio nacional, tras versiones de CNN sobre una supuesta operación encubierta en el Estado de México en la que murió un miembro de un cartel del narcotráfico.

México y EU rechazan que la CIA tuviera un papel letal en un operativo en México
Misiles de diferentes tipos se exhiben en un desfile militar en Teherán. Nuevas evaluaciones de inteligencia estiman que Irán conserva aproximadamente el 70 por ciento de su arsenal de misiles anterior a la guerra.

Irán conserva importantes capacidades en materia de misiles, según inteligencia de EU