Fiscalía fortalece prevención y cercanía con estudiantes del TecNM-Saltillo

La charla se desarrolló en el Auditorio Tecnológico, donde se congregaron cerca de 400 asistentes interesados en conocer estrategias relacionadas con seguridad, participación ciudadana y prevención de adicciones.

El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, impartió la conferencia “A Coahuila lo cuidamos todos” ante estudiantes, docentes y personal administrativo del Tecnológico Nacional de México Campus Saltillo, con el propósito de fortalecer la proximidad ciudadana y fomentar la cultura de la prevención entre la comunidad universitaria.

Durante su intervención, Federico Fernández Montañez destacó que una de las principales prioridades de la Fiscalía General del Estado es preservar la seguridad en Coahuila, comenzando por las instituciones educativas y su entorno.

Asimismo, reiteró la disposición de la dependencia estatal para trabajar de manera coordinada con la administración del gobernador Manolo Jiménez Salinas en acciones enfocadas en mantener un estado seguro y fortalecido.

El Fiscal también subrayó la importancia de mantener comunicación constante mediante grupos de seguridad ciudadana, herramientas que permiten realizar reportes y denuncias de manera inmediata con apoyo de corporaciones policiales de distintos niveles. Durante el evento se compartió un código QR para integrarse a estos canales de contacto.

Como anfitriona de la actividad participó la subdirectora Académica, Tere Borrego Jiménez, en representación de la directora del TecNM-Saltillo, Ania Sánchez.