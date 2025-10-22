Fiscalía General del Estado confirma que Jorge, de 14 años, murió por causa natural en Saltillo

La Fiscalía General del Estado de Coahuila, a través de la delegación Sureste, confirmó que Jorge “N”, de 14 años, murió por causa natural. El dictamen médico se emitió tras la necropsia practicada luego de su hallazgo sin vida en un callejón de la colonia Miguel Hidalgo, en Saltillo.

El adolescente había sido reportado como desaparecido el 20 de octubre y fue encontrado al día siguiente, cerca del bulevar Benito Juárez.

El delegado regional, Julio Loera, informó a VANGUARDIA que el examen forense descartó lesiones visibles o internas. “La necropsia arroja un resultado que, a la luz médica, corresponde a una condición que deriva en una muerte natural”, explicó.

Comentó que el procedimiento se realizó con el acompañamiento de distintas instituciones. Dijo que este protocolo se aplica en todos los casos donde una persona es localizada sin vida en la vía pública.

“En el cuerpo no se encontró ninguna lesión, ni visible ni no visible; eso nos da un indicador de que fueron causas naturales”, agregó.

El funcionario precisó que, aunque la necropsia ya definió el origen médico, la investigación sigue abierta para aclarar lo ocurrido antes del hallazgo. “Buscamos esclarecer el hecho: buscar cámaras de seguridad, ver en qué momento ingresó a ese lugar, si hubo más personas. No descartamos nada hasta concluir con todos los testimonios”, puntualizó.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para las diligencias finales. Peritos y agentes ministeriales recabaron evidencia en el sitio, mientras policías y paramédicos confirmaron el deceso al llegar al lugar.