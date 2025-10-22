Septuagenaria llega a estación de bomberos sin vida en Saltillo; sufría de hipertensión

A pesar de lo rápido que se movieron familiares y la atención del personal del cuerpo de bomberos de la estación 4 en la colonia Guayulera, no se pudo evitar el deceso de una mujer de 78 años al oriente de Saltillo.

Antes de las 12 del mediodía, personal del cuerpo de bomberos atendió a las personas que llegaron al lugar en un automóvil Toyota Corolla.

En el interior del vehículo estaba en la parte trasera Alba de León Martínez, de 78 años, quien se comenzó a sentir mal en su domicilio en Lázaro Cárdenas de la colonia mencionada.

Al verla muy mal, su nuera Perla Villalobos, fue quien les dijo a los demás que la subieron al vehículo para llevarla a la estación de bomberos a que recibiera ayuda, pero una vez que llegó y se le revisó, no contaba ya con signos de vida.