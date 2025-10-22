Septuagenaria llega a estación de bomberos sin vida en Saltillo; sufría de hipertensión

Saltillo
/ 22 octubre 2025
    FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Al medio día, su nuera decide llevarla con personal especializado porque la observaba con un malestar muy notorio

A pesar de lo rápido que se movieron familiares y la atención del personal del cuerpo de bomberos de la estación 4 en la colonia Guayulera, no se pudo evitar el deceso de una mujer de 78 años al oriente de Saltillo.

Antes de las 12 del mediodía, personal del cuerpo de bomberos atendió a las personas que llegaron al lugar en un automóvil Toyota Corolla.

En el interior del vehículo estaba en la parte trasera Alba de León Martínez, de 78 años, quien se comenzó a sentir mal en su domicilio en Lázaro Cárdenas de la colonia mencionada.

Al verla muy mal, su nuera Perla Villalobos, fue quien les dijo a los demás que la subieron al vehículo para llevarla a la estación de bomberos a que recibiera ayuda, pero una vez que llegó y se le revisó, no contaba ya con signos de vida.

No fue posible rescatar la vida de la septuagenaria porque al llegar con los bomberos ya no presentaba signos de vida. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Se dio aviso a las autoridades de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, acudiendo los elementos a tomar conocimiento del deceso.

Se dio a conocer que la mujer padecía de hipertensión y problemas cardíacos, por lo que se determinó el fallecimiento como muerte natural.

Debido a esto fue la agencia funeraria que se llevó el cuerpo para que se comiencen con los preparativos para los servicios correspondientes y dar el último adiós.

Ulises Martínez

