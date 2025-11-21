Fomentan la creatividad actividades en la colonia Benito Juárez de Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Realizan taller de plastilina en espacio rehabilitado como parte del programa ‘Activa tu Parque’
Como parte del programa municipal Activa tu Parque, se llevó a cabo un Taller de Plastilina en la cancha de la colonia Benito Juárez, actividad que reunió a niñas y niños del sector con el objetivo de promover el aprendizaje, la convivencia y el uso activo de los espacios rehabilitados recientemente.
La cancha fue renovada hace algunas semanas con mejoras como la instalación de pasto sintético y adecuaciones para actividades deportivas y de esparcimiento.
TE PUEDE INTERESAR: Alcalde de Saltillo entrega pavimentación en colonia La Gloria, con una inversión de siete mdp
Desde su reapertura, el espacio ha sido sede de eventos recreativos, culturales y deportivos impulsados por el Gobierno Municipal, fortaleciendo así su papel como punto de encuentro para la comunidad.
El taller fue impartido por el arquitecto José Villanueva, instructor del Biblioparque Norte, quien enseñó técnicas de combinación de colores, modelado y elaboración de figuras tridimensionales.
La actividad permitió que las y los participantes exploraran su creatividad mientras desarrollaban habilidades psicomotoras y cognitivas.
Estas acciones forman parte de una estrategia encaminada a fomentar el sentido de pertenencia hacia los espacios públicos recuperados.
El Ayuntamiento busca que las familias hagan suyos estos lugares, convivan en comunidad y encuentren alternativas recreativas cercanas a su entorno, fortaleciendo la integración social y el acceso a actividades educativas gratuitas.
Además del taller, en este lugar se han realizado eventos deportivos como clínicas impartidas por jugadores del Club Saltillo Soccer, quienes convivieron con menores de la colonia Benito Juárez y sectores aledaños.
TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: entregan pavimentación con concreto hidráulico en Valle de las Flores, con una inversión de 7.4 mdp
Actividades similares se han replicado en otros espacios rehabilitados mediante Activa tu Parque, entre ellos las plazas Mirasierra Spurs, Skate Park Saltillo 2000, colonia Roma, colonia La Fragua, el sector Nazario Ortiz Garza y el parque Carlos R. González.
Con estas acciones, la administración municipal busca consolidar una red de espacios públicos seguros, activos y orientados al desarrollo integral de la ciudadanía.