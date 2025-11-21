Fomentan la creatividad actividades en la colonia Benito Juárez de Saltillo

Como parte del programa municipal Activa tu Parque, se llevó a cabo un Taller de Plastilina en la cancha de la colonia Benito Juárez, actividad que reunió a niñas y niños del sector con el objetivo de promover el aprendizaje, la convivencia y el uso activo de los espacios rehabilitados recientemente.

La cancha fue renovada hace algunas semanas con mejoras como la instalación de pasto sintético y adecuaciones para actividades deportivas y de esparcimiento.

Desde su reapertura, el espacio ha sido sede de eventos recreativos, culturales y deportivos impulsados por el Gobierno Municipal, fortaleciendo así su papel como punto de encuentro para la comunidad.

El taller fue impartido por el arquitecto José Villanueva, instructor del Biblioparque Norte, quien enseñó técnicas de combinación de colores, modelado y elaboración de figuras tridimensionales.

La actividad permitió que las y los participantes exploraran su creatividad mientras desarrollaban habilidades psicomotoras y cognitivas.