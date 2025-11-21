Fomentan la creatividad actividades en la colonia Benito Juárez de Saltillo

Saltillo
/ 21 noviembre 2025
    Fomentan la creatividad actividades en la colonia Benito Juárez de Saltillo
    El taller fue impartido por el arquitecto José Villanueva, instructor del Biblioparque Norte. FOTO: CORTESÍA

Realizan taller de plastilina en espacio rehabilitado como parte del programa ‘Activa tu Parque’

Como parte del programa municipal Activa tu Parque, se llevó a cabo un Taller de Plastilina en la cancha de la colonia Benito Juárez, actividad que reunió a niñas y niños del sector con el objetivo de promover el aprendizaje, la convivencia y el uso activo de los espacios rehabilitados recientemente.

La cancha fue renovada hace algunas semanas con mejoras como la instalación de pasto sintético y adecuaciones para actividades deportivas y de esparcimiento.

TE PUEDE INTERESAR: Alcalde de Saltillo entrega pavimentación en colonia La Gloria, con una inversión de siete mdp

Desde su reapertura, el espacio ha sido sede de eventos recreativos, culturales y deportivos impulsados por el Gobierno Municipal, fortaleciendo así su papel como punto de encuentro para la comunidad.

El taller fue impartido por el arquitecto José Villanueva, instructor del Biblioparque Norte, quien enseñó técnicas de combinación de colores, modelado y elaboración de figuras tridimensionales.

La actividad permitió que las y los participantes exploraran su creatividad mientras desarrollaban habilidades psicomotoras y cognitivas.

$!Se enseñaron técnicas de modelado, combinación de colores y creación de figuras con plastilina.
Se enseñaron técnicas de modelado, combinación de colores y creación de figuras con plastilina. FOTO: CORTESÍA

Estas acciones forman parte de una estrategia encaminada a fomentar el sentido de pertenencia hacia los espacios públicos recuperados.

El Ayuntamiento busca que las familias hagan suyos estos lugares, convivan en comunidad y encuentren alternativas recreativas cercanas a su entorno, fortaleciendo la integración social y el acceso a actividades educativas gratuitas.

Además del taller, en este lugar se han realizado eventos deportivos como clínicas impartidas por jugadores del Club Saltillo Soccer, quienes convivieron con menores de la colonia Benito Juárez y sectores aledaños.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: entregan pavimentación con concreto hidráulico en Valle de las Flores, con una inversión de 7.4 mdp

Actividades similares se han replicado en otros espacios rehabilitados mediante Activa tu Parque, entre ellos las plazas Mirasierra Spurs, Skate Park Saltillo 2000, colonia Roma, colonia La Fragua, el sector Nazario Ortiz Garza y el parque Carlos R. González.

Con estas acciones, la administración municipal busca consolidar una red de espacios públicos seguros, activos y orientados al desarrollo integral de la ciudadanía.

Temas


Deportes
actividades

Localizaciones


Saltillo

true

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Usuarios llegaron al establecimiento y únicamente encontraron una nota anunciando el cierre temporal por “motivos operativos”.

Cierra definitivamente gimnasio desalojado en Saltillo; empleados denuncian despidos irregulares
true

Humanizar la seguridad a propósito de la marcha pasada de la Generación Z
Autoridades económicas reportan un panorama sin riesgos de paros técnicos en la región.

Ramos Arizpe descarta paros técnicos y despidos masivos para este invierno: garantizan estabilidad industrial
true

Coahuila: Región Carbonífera, ¿qué tipo de ‘empujón’ requiere?
No más violencia

No más violencia
México competirá en Trinidad y Tobago y Paraguay con representación coahuilense en categorías Mayor y Juvenil.

Seis coahuilenses convocados a la Selección Mexicana de Rugby para torneos internacionales en noviembre
true

El caño del creador
true

¿Por qué el panista Pedro Garza se suma al equipo de Guadalupe, NL?