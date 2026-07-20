Formalizan denuncia por crueldad animal en Villa San Miguel; señalan a presunta agresora en redes

Fue el pasado fin de semana, cuando el caso se colocó en las redes sociales, luego de que un usuario difundiera un video en el que se aprecia que una mascota era arrastrada por un vehículo durante un tramo.

La organización Dignidad Animal en Saltillo , presentó una denuncia formal ante las autoridades para que investiguen un presunto caso de violencia animal registrado en la colonia Villa San Miguel.

Este caso también generó indignación toda vez que en la cercanía de donde fue grabado el video mientras el can era arrastrado, también se documentaron fotografías en un domicilio donde se están limpiando manchas de sangre que serían del mismo perro.

Tu navegador no soporta el vÃ­deo de HTML5

Al respecto, la asociación que ha presentado denuncias contra diversos casos de crueldad animal en la capital de Coahuila, dio a conocer que esta no fue la excepción.

Esta denuncia, se interpuso para que la unidad regional Sureste de la Fiscalía General del Estado inicie investigaciones e imponga sanciones contra quien o quienes resulten responsable, mientras que el can ya se encuentra a salvo.

IDENTIFICAN A PROBABLE RESPONSABLE

Sin embargo, en redes sociales ya ha trascendido la identificación de la presunta responsable de nombre Liliana, quien aparentemente intentó además brindar una explicación sobre lo ocurrido con “Rocky”, como identifican al animal.

En mensajes de un grupo vecinal afirmó que no intentaba hacerle daño.

“No es cierto que lo quería matar, al contrario, lo quiero mucho”, expresó

Por otro lado, la Policía Ambiental dio a conocer que en lo que va del año, en Saltillo se han registrado al menos 23 casos de crueldad animal, de donde se han recuperado ese total de mascotas que han sido llevadas al Centro de Bienestar Animal como parte del proceso.