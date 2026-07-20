Formalizan denuncia por crueldad animal en Villa San Miguel; señalan a presunta agresora en redes

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Saltillo
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    Formalizan denuncia por crueldad animal en Villa San Miguel; señalan a presunta agresora en redes
    En las imágenes del video que circula en redes se observa a un perro siendo arrastrado por un vehículo durante un tramo. ESPECIAL

El caso se hizo público el pasado fin de semana tras difundirse un video en redes sociales.

La organización Dignidad Animal en Saltillo, presentó una denuncia formal ante las autoridades para que investiguen un presunto caso de violencia animal registrado en la colonia Villa San Miguel.

Fue el pasado fin de semana, cuando el caso se colocó en las redes sociales, luego de que un usuario difundiera un video en el que se aprecia que una mascota era arrastrada por un vehículo durante un tramo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/rescatan-a-perrito-arrastrado-por-camioneta-en-saltillo-investigan-posible-maltrato-animal-DK22280074

Este caso también generó indignación toda vez que en la cercanía de donde fue grabado el video mientras el can era arrastrado, también se documentaron fotografías en un domicilio donde se están limpiando manchas de sangre que serían del mismo perro.

Al respecto, la asociación que ha presentado denuncias contra diversos casos de crueldad animal en la capital de Coahuila, dio a conocer que esta no fue la excepción.

Esta denuncia, se interpuso para que la unidad regional Sureste de la Fiscalía General del Estado inicie investigaciones e imponga sanciones contra quien o quienes resulten responsable, mientras que el can ya se encuentra a salvo.

IDENTIFICAN A PROBABLE RESPONSABLE

Sin embargo, en redes sociales ya ha trascendido la identificación de la presunta responsable de nombre Liliana, quien aparentemente intentó además brindar una explicación sobre lo ocurrido con “Rocky”, como identifican al animal.

En mensajes de un grupo vecinal afirmó que no intentaba hacerle daño.

“No es cierto que lo quería matar, al contrario, lo quiero mucho”, expresó

Por otro lado, la Policía Ambiental dio a conocer que en lo que va del año, en Saltillo se han registrado al menos 23 casos de crueldad animal, de donde se han recuperado ese total de mascotas que han sido llevadas al Centro de Bienestar Animal como parte del proceso.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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