Fortalece Coahuila coordinación con el magisterio mediante mesas permanentes de trabajo

El Gobierno de Coahuila reafirmó su compromiso con el diálogo institucional y la atención permanente a las necesidades del sector educativo al sostener una reunión de trabajo con las dirigencias de las Secciones 5, 35 y 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). El encuentro fue encabezado por autoridades estatales de las áreas de Gobierno y Educación, quienes ratificaron la disposición de mantener una relación basada en el respeto, la coordinación y la construcción de acuerdos que contribuyan al fortalecimiento del sistema educativo en la entidad.

Durante la reunión se reconoció la legitimidad y representación de las dirigencias sindicales de las tres secciones, elegidas democráticamente por sus agremiados, y se reiteró que las gestiones y planteamientos de las y los trabajadores de la educación deberán canalizarse a través de las instancias sindicales formalmente constituidas, conforme a la normatividad vigente. IMPULSAN CANALES DE ATENCIÓN PARA DOCENTES Como parte de los acuerdos alcanzados, se determinó la instalación de mesas permanentes entre la Secretaría de Educación y las organizaciones sindicales, con el objetivo de dar seguimiento puntual a las solicitudes y necesidades planteadas por maestras y maestros de las distintas regiones del Estado.

Estos espacios de trabajo operarán bajo principios de respeto institucional, comunicación constructiva y apego a los estatutos, lineamientos y convenios vigentes, fortaleciendo los mecanismos de colaboración entre autoridades educativas y representación gremial. En la reunión participaron el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González; el secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn; la secretaria general de la Sección 38 del SNTE, Isela Licerio Luévano; el secretario general de la Sección 5, Everardo Padrón García; y el secretario general de la Sección 35, Arturo Díaz González, además de integrantes de sus respectivos comités seccionales. Con estas acciones, el Gobierno del Estado refrenda su voluntad de mantener una comunicación abierta con las organizaciones sindicales, promoviendo acuerdos orientados a fortalecer la educación, la estabilidad laboral y el bienestar de las y los trabajadores del magisterio coahuilense.

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