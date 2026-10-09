Fortalece Saltillo Comités de Participación Ciudadana para atender necesidades vecinales

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    Fortalece Saltillo Comités de Participación Ciudadana para atender necesidades vecinales

En estos espacios autoridades escuchan a los vecinos para orientarles y dar respuesta a sus solicitudes sobre asuntos de interés público

El Gobierno Municipal de Saltillo fortalece los Comités de Participación Ciudadana como una estrategia para acercar las autoridades a la población, atender necesidades de los distintos sectores de la ciudad y promover la participación de los habitantes en asuntos de interés público.

El alcalde Javier Díaz González señaló que estos comités permiten establecer un vínculo directo con las y los vecinos, escuchar sus inquietudes y dar seguimiento a las solicitudes relacionadas con sus comunidades.

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“Estos Comités de Participación Ciudadana son muy importantes para nosotros porque nos permiten fortalecer ese vínculo con la población, para escucharla, atender sus necesidades, orientarla y apoyarla en los asuntos de interés público”, comentó.

Explicó que la Contraloría Municipal, a través del área de Contraloría Ciudadana, es la encargada de promover la integración de estos grupos y dar seguimiento a sus actividades, con el propósito de involucrar a la ciudadanía en las acciones de las autoridades.

La contralora municipal, Patricia Alejandra Peña Aguirre, detalló que el funcionamiento de los comités se basa en tres ejes: vincular a la ciudadanía con las autoridades, promover la participación en asuntos de interés público y gestionar los reportes y sugerencias de la población.

Indicó que durante las reuniones con los vecinos también se presentan las distintas herramientas y vías disponibles para participar y canalizar sus solicitudes.

Asimismo, agradeció la colaboración de la Jefatura de Gabinete y Proyectos Estratégicos, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Dirección de Atención Ciudadana en las actividades de estos grupos.

“Todas las peticiones, sugerencias y orientaciones que surgen en estas reuniones de los Comités de Participación Ciudadana son recibidas y se les da puntual seguimiento”, afirmó Peña Aguirre.

Por su parte, Luis Fernando López Alvarado, responsable de Contraloría Ciudadana, informó que recientemente se integró un comité en el fraccionamiento Valle de los Almendros, donde participaron más de 40 personas para exponer inquietudes, sugerencias y dudas, que fueron atendidas durante el encuentro.

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El funcionario invitó a los habitantes de otros sectores de Saltillo a solicitar la conformación de un Comité de Participación Ciudadana para contar con un espacio de diálogo y gestión ante las autoridades municipales.

Las personas interesadas pueden solicitar información a través de los teléfonos 844-688-05-48 y 844-688-04-92.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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