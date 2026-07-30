Fortalece Saltillo cooperación con EU en seguridad, educación y desarrollo comunitario

CDMX.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, sostuvo una reunión de trabajo en la Embajada de Estados Unidos en México con el objetivo de fortalecer los vínculos de colaboración y generar acciones que se traduzcan en beneficios para la población. Durante el encuentro, realizado en la Ciudad de México, se abordaron temas relacionados con seguridad pública, educación, diplomacia pública y desarrollo comunitario, bajo el marco legal vigente y con respeto a la soberanía nacional.

Díaz González destacó que, con el respaldo del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, Saltillo continuará fortaleciendo su relación con Estados Unidos para establecer mecanismos de cooperación e intercambio de experiencias exitosas. “Saltillo seguirá fortaleciendo su relación con Estados Unidos en todos los temas, buscando mecanismos de trabajo y entendimiento mutuos, atendiendo las disposiciones legales”, señaló. El alcalde afirmó que la ciudad está preparada para impulsar una agenda binacional que permita desarrollar iniciativas con impacto directo en la ciudadanía y compartir modelos exitosos con otras localidades. “Tenemos claro que la seguridad, la prevención y el fortalecimiento del tejido social son pilares para construir una mejor ciudad”, expresó. En materia de seguridad, informó que se analiza la posibilidad de establecer esquemas de capacitación para elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mediante mecanismos permitidos por la legislación mexicana. Asimismo, se planteó la colaboración para impulsar programas de certificación en ciberseguridad de Microsoft en el American Space Center de la Universidad Autónoma de Coahuila, además de capacitación en inteligencia artificial. Otro de los temas abordados fue el programa Activa tu Parque, con la intención de que promotores deportivos de Saltillo puedan recibir capacitación para fortalecer las actividades que se desarrollan en estos espacios públicos.

El presidente municipal también destacó que, como titular de la Asociación de Ciudades Capitales de México (ACCM), buscará extender los beneficios de estos vínculos a otros municipios integrantes de la organización, en coordinación con autoridades federales y estatales. En la reunión participaron representantes de la Embajada de Estados Unidos, entre ellos Joseph Hugdahl, Fernando González y Tyrone Lara, agregados de las fuerzas del orden; Susan Birdenstine, de la Oficina de Diplomacia Pública del Departamento de Estado; Alejandro Barrón, de la Oficina de Diplomacia Deportiva; así como Gabriela Montemayor González, enlace de Saltillo con ciudades de Texas.

PARTICIPA EN CELEBRACIÓN POR INDEPENDENCIA DE EU Como parte de su agenda en la Ciudad de México, Javier Díaz González, acompañado por la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, participó en la conmemoración del 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos, denominada Freedom 250, organizada por la Embajada estadounidense. Durante el evento, el alcalde sostuvo un encuentro con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, a quien destacó que la seguridad es la prioridad principal para Coahuila y Saltillo. Díaz González señaló que el trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, la ciudadanía, el Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional, las fiscalías estatal y federal, así como la Secretaría de Seguridad Pública estatal, ha permitido fortalecer la paz y tranquilidad de las familias saltillenses. “Este trabajo en equipo nos ha impulsado a fortalecer la paz y la tranquilidad de las familias saltillenses”, afirmó.