Fortalecen colaboración entre Municipio de Saltillo y abogados de Coahuila

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, tomó protesta a la nueva mesa directiva de la Asociación de Abogados del Estado de Coahuila A.C., con cuyos integrantes refrendó el compromiso de colaborar para fortalecer la legalidad, la cultura jurídica y la mejora de los procesos administrativos en la ciudad. Durante la ceremonia, el edil señaló que el trabajo conjunto con el gremio jurídico ha permitido impulsar propuestas orientadas al fortalecimiento institucional y a la construcción de un marco legal que responda a las necesidades de la ciudadanía.

”En Saltillo estamos trabajando para consolidar un marco legal ordenado, moderno y ágil, que facilite los trámites, fortalezca la transparencia y permita ofrecer una atención más eficiente”, expresó. La nueva mesa directiva quedó integrada por Elsa Daniela Ortiz Martínez como presidenta; Luis Humberto Valdés, vicepresidente; Edna Elizabeth Amavizca Loera, secretaria general; Paloma Zertuche Mata, coordinadora de Vinculación Gubernamental; Lidia María Cortés Garza, coordinadora Académica y de Desarrollo Institucional; y María Antelia Reyes Calderón, tesorera. En su mensaje, la presidenta entrante afirmó que la Asociación mantendrá el diálogo y la colaboración con las instituciones públicas para fortalecer el ejercicio profesional y contribuir a la atención de las necesidades de la sociedad.

”La presencia del alcalde confirma que la autoridad y la comunidad jurídica siempre pueden trabajar de la mano a favor de la sociedad”, señaló Ortiz Martínez. Por su parte, Juan José Yáñez Arreola, fundador y expresidente de la Asociación, recordó que el organismo nació hace 25 años con el propósito de fortalecer la profesión jurídica y servir a la sociedad mediante el diálogo con las autoridades. Añadió que la Asociación forma parte de la Federación de Colegios, Foros y Barras de Abogados de Coahuila y de la Federación Iberoamericana de Abogados, lo que refleja su vinculación con organismos nacionales e internacionales del gremio. Finalmente, la presidenta saliente, Lydia María González Rodríguez, agradeció la oportunidad de encabezar la organización y deseó éxito a la nueva dirigencia, al concluir el acto protocolario de renovación de la mesa directiva.

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