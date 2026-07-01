Fortalecen colaboración entre Municipio de Saltillo y abogados de Coahuila

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    Fortalecen colaboración entre Municipio de Saltillo y abogados de Coahuila
    La Asociación de Abogados del Estado de Coahuila A.C. cumple 25 años de trabajo y forma parte de organismos jurídicos estatales e iberoamericanos. CORTESÍA

Javier Díaz tomó protesta a la nueva mesa directiva de la Asociación de Abogados del Estado de Coahuila A.C., que presidirá Elsa Daniela Ortiz Martínez

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, tomó protesta a la nueva mesa directiva de la Asociación de Abogados del Estado de Coahuila A.C., con cuyos integrantes refrendó el compromiso de colaborar para fortalecer la legalidad, la cultura jurídica y la mejora de los procesos administrativos en la ciudad.

Durante la ceremonia, el edil señaló que el trabajo conjunto con el gremio jurídico ha permitido impulsar propuestas orientadas al fortalecimiento institucional y a la construcción de un marco legal que responda a las necesidades de la ciudadanía.

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”En Saltillo estamos trabajando para consolidar un marco legal ordenado, moderno y ágil, que facilite los trámites, fortalezca la transparencia y permita ofrecer una atención más eficiente”, expresó.

La nueva mesa directiva quedó integrada por Elsa Daniela Ortiz Martínez como presidenta; Luis Humberto Valdés, vicepresidente; Edna Elizabeth Amavizca Loera, secretaria general; Paloma Zertuche Mata, coordinadora de Vinculación Gubernamental; Lidia María Cortés Garza, coordinadora Académica y de Desarrollo Institucional; y María Antelia Reyes Calderón, tesorera.

En su mensaje, la presidenta entrante afirmó que la Asociación mantendrá el diálogo y la colaboración con las instituciones públicas para fortalecer el ejercicio profesional y contribuir a la atención de las necesidades de la sociedad.

$!La nueva mesa directiva rindió protesta para el periodo correspondiente, encabezada por Elsa Daniela Ortiz Martínez como presidenta.
La nueva mesa directiva rindió protesta para el periodo correspondiente, encabezada por Elsa Daniela Ortiz Martínez como presidenta. CORTESÍA

”La presencia del alcalde confirma que la autoridad y la comunidad jurídica siempre pueden trabajar de la mano a favor de la sociedad”, señaló Ortiz Martínez.

Por su parte, Juan José Yáñez Arreola, fundador y expresidente de la Asociación, recordó que el organismo nació hace 25 años con el propósito de fortalecer la profesión jurídica y servir a la sociedad mediante el diálogo con las autoridades.

Añadió que la Asociación forma parte de la Federación de Colegios, Foros y Barras de Abogados de Coahuila y de la Federación Iberoamericana de Abogados, lo que refleja su vinculación con organismos nacionales e internacionales del gremio.

Finalmente, la presidenta saliente, Lydia María González Rodríguez, agradeció la oportunidad de encabezar la organización y deseó éxito a la nueva dirigencia, al concluir el acto protocolario de renovación de la mesa directiva.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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